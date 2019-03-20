Лавров призвал США вернуться к усилиям по контролю над вооружениями

Россия призывает Соединённые Штаты вернуться к совместным усилиям по контролю над вооружениями и обеспечению мира и безопасности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Надеюсь всё-таки, что западные коллеги сумеют трезво оценить ситуацию, ответственно расставят приоритеты и вернутся к коллективным, совместным с нами усилиям по обеспечению мира и безопасности, включая контроль над вооружениями», — сказал он во время пленарного заседания конференции по разоружению, которая проходит в Женеве.

Лавров также подчеркнул важность сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях и отметил, что Россия готова продлить его ещё на пять лет.

«Это позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности», — сказал министр.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями, а также отметил возможность включения Китая в эту дискуссию.

6 февраля американский лидер Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу допустил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.

Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа.