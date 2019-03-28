Захарова подчеркнула законность пребывания российских специалистов в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о российских военнослужащих в Венесуэле.

«...Хотели бы подчеркнуть ещё раз. Российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с положениями двустороннего межправительственного соглашения о ВТС. Мы ничего не нарушили – ни международных договорённостей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы. Мы не меняем баланса сил в регионе. Мы никому не угрожаем», — сказала она.



По её словам, заявления Трампа и Помпео говорят об «аррогантной попытке диктовать двум суверенным государствам, как они должны выстраивать отношения между собой».

«В Древнем Риме на управление провинциями назначались проконсулы. Ни Россия, ни Венесуэла провинциями США не являются», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. Вице-президент Майк Пенс назвал переброску военнослужащих из России «нежелательной провокацией».