Эксперт оценил санкционную политику США в отношении России

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.
Эксперт оценил санкционную политику США в отношении России
  • Reuters

«В Америке очень серьёзно задумываются о том, каким образом повысить эффективность санкций. Это самая главная проблема, головная боль Соединённых Штатов во взаимоотношениях с Россией, и решения пока нет», — заявил он.

По его словам, санкционный механизм стал совершенно негибким, поскольку привязан к закону от августа 2017 года, в соответствии с которым для изменений во внешнеполитическом курсе Белый дом должен обращаться в конгресс США за разрешением.

Васильев также отметил, что в США фактически уже началась президентская кампания и в области внешней политики у американской администрации очень мало успехов.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.

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