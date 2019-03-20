Эксперт оценил санкционную политику США в отношении России

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.

«В Америке очень серьёзно задумываются о том, каким образом повысить эффективность санкций. Это самая главная проблема, головная боль Соединённых Штатов во взаимоотношениях с Россией, и решения пока нет», — заявил он.

По его словам, санкционный механизм стал совершенно негибким, поскольку привязан к закону от августа 2017 года, в соответствии с которым для изменений во внешнеполитическом курсе Белый дом должен обращаться в конгресс США за разрешением.

Васильев также отметил, что в США фактически уже началась президентская кампания и в области внешней политики у американской администрации очень мало успехов.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.