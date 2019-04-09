Путин рассказал о разногласиях с Трампом

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что у России «полно разногласий» с президентом США Дональдом Трампом, но Москва готова к диалогу.

«У нас полно с ним разногласий. При его администрации введено огромное количество санкций против России, с чем, конечно, мы не соглашаемся, не согласимся никогда, и считаем, что это контрпродуктивно. Но если будет возобновлён диалог между США и Россией, полноценный, равноправный, в том числе по вопросам, которые представляют интерес и для нас, и для всего человечества, по разоруженческой проблематике, мы будем этому только рады, мы к этому готовы», — сказал он.

Как подчеркнул глава государства, разногласия касаются международной проблематики, «разрешения некоторых кризисов».

«Но у нас есть и элементы сотрудничества. Вот как бы мы по-разному ни подходили к решению сирийского кризиса, но всё-таки сотрудничество там имеет место, мы работаем совместно. У нас общие проблемы по Арктике, кстати говоря, для решения которых и обсуждения которых мы здесь собрались. У Соединённых Штатов там много интересов своих — в Арктической зоне», — добавил он.

Путин также отметил вопросы, связанные с «изменением климата в целом».

«Мы знаем, что США не подписали Парижское соглашение. И у администрации есть свои резоны, своя логика, я не из тех людей, которые считают, что нужно в этой связи нападать на действующую администрацию. Нужно просто вести диалог. Тогда можно попытаться найти общее решение», — пояснил российский президент.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на улучшение отношений США и России.

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