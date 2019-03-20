Экс-премьер Италии оценил возможность отмены санкций против России

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Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди в интервью газете «Известия» заявил, что для отмены антироссийских санкций со стороны ЕС России и Европе нужно сделать шаг навстречу друг другу.

«Россия и Европа должны сделать шаг навстречу друг другу, сблизиться. Пока я этого не вижу. Но многое, конечно, зависит и от международного положения», — сказал Проди. 

Он добавил, что также «большое место занимают проблемы Украины и Крыма», однако Россия и ЕС могут «делать шаги где-то на боковых направлениях».

Также Проди считает, что газопровод «Северный поток—2» очень выгоден для Германии, но внутри ЕС «он нарушает внутренний баланс энергетической безопасности».

Ранее депутат бундестага Штефан Койтер призвал «срочно прекратить» санкции против России.

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