Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
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С таким заявлением политик выступил после того, как узнал, что в России уничтожили 72 тонны эстонской кильки, которая была изъята на таможне в Ивангороде.
«Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чём в Москве поговорить», — написал он в Facebook.
В конце марта в Россельхознадзоре сообщили об изъятии более 70 тонн кильки из Эстонии.
Ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года.
Как отмечалось, Кальюлайд намерена принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.