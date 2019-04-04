Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

С таким заявлением политик выступил после того, как узнал, что в России уничтожили 72 тонны эстонской кильки, которая была изъята на таможне в Ивангороде.

«Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чём в Москве поговорить», — написал он в Facebook.

В конце марта в Россельхознадзоре сообщили об изъятии более 70 тонн кильки из Эстонии.

Ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года.

Как отмечалось, Кальюлайд намерена принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.