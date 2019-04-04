Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

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Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
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С таким заявлением политик выступил после того, как узнал, что в России уничтожили 72 тонны эстонской кильки, которая была изъята на таможне в Ивангороде. 

«Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чём в Москве поговорить», — написал он в Facebook.

В конце марта в Россельхознадзоре сообщили об изъятии более 70 тонн кильки из Эстонии.

Ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года.

Как отмечалось, Кальюлайд намерена принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.

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