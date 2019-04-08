«От русофобии жизнь лучше не становится»: с чем может быть связано заявление об усталости от санкций в конгрессе США

Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что в конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от санкций. При этом всего несколько дней назад он внёс в американский парламент законопроект о новых ограничительных мерах за вмешательство в будущие выборы в Соединённых Штатах, в том числе в отношении России. Эксперты полагают, что антироссийские рестрикции негативно отражаются на экономике, что приводит к недовольству со стороны бизнес-кругов. В то же время, по словам аналитиков, американцы осознают, что от русофобии их жизнь не становится лучше, а потому поддерживать интерес общественности к теме «российского вмешательства» становится всё сложнее.

Энтузиазм по поводу введения новых санкций против России за «вмешательство» в выборы США немного угас. Об этом заявил сенатор Марко Рубио.

«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций», — приводит слова сенатора-республиканца от штата Флорида Bloomberg.

Как отмечается, антироссийские инициативы потеряли значительную часть поддержки после промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2018 года. Санкции уже не получают такого однозначного одобрения конгрессменов, несмотря на то, что у них есть желание «наказать» Россию за её «действия в США и за их пределами».

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Кроме того, ограничительные меры имеют побочный экономический эффект.

«Санкции часто оказываются палкой о двух концах... Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы находимся в настоящий момент и что можем сделать»,— приводит издание слова сенатора от штата Висконсин Рона Джонсона.

Напомним, 3 апреля стало известно, что американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен внесли в конгресс США новый законопроект, предусматривающий введение санкций за «вмешательство» в выборы федерального уровня. В том случае, если будет доказано «вмешательство» со стороны России, авторы документа предложили блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов», а также наложить ограничения на деятельность ряда финансовых организаций и операции с российским суверенным долгом.

Кроме того, спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс предупредил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режима» в Боливарианской Республике. Вашингтон также продвигает антироссийские меры в международных организациях, в частности вместе с союзниками по НАТО он планирует в ближайшее время одобрить серию мер в ответ на действия РФ в Крыму и Азовском море.

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио.

Reuters

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Бизнес против

О неэффективности санкционной политики США заявляли не раз и в Москве, отмечая, что этот инструмент стал основным во внешней политике Белого дома.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — заявил Лавров в конце марта в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил в беседе с RT, что недовольство санкциями давно существует в американской среде, в первую очередь среди предпринимателей.

«Усталость от санкций в отношении России уже давно появилась в американском бизнес-сообществе, поскольку любые искусственные политизированные меры, которые встают на пути экономического развития и внешнеторгового взаимодействия, негативным образом сказываются на интересах бизнесменов, предпринимателей. Поэтому вся эта неуёмная русофобская политика Белого дома уже начинает раздражать американских бизнесменов», — отметил Морозов.

По его мнению, в ближайшее время представители бизнес-кругов окажут давление на политиков с тем, чтобы они прекратили санкционную политику, ведь она только оборачиваются против самих же американцев.

«За годы введения этих незаконных ограничений, которые они называют санкциями, ничего не изменилось, т.е. Россию экономически ослабить не удалось, у России много других союзников помимо США. Фактически, накладывая ограничения, США занимаются самоизоляцией. Аналитикам становится понятно, что это, по сути, выстрел себе в ногу», — заключил представитель Госдумы.

Жители Нью-Йорка прогуливаются рядом с Американской фондовой биржей.

AFP

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Не в интересах простых американцев

Эксперты же отмечают, что заявление о потере интереса к антироссийским санкциям Рубио сделал из-за того, что ему не удалось найти сторонников своей инициативы в сенате.

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков пояснил, что спад интереса к ограничительным мерам в отношении Москвы наблюдается и среди рядовых американцев.

«Если слишком долго кричать «волки», но волки не приходят, то американцы предпочитают заниматься своими делами. Внутри американского характера существует очень чёткий критерий понимания того, что интересно для обычного гражданина... Постоянно создаваемый образ врага из России не приводит к качественному улучшению жизни рядового американца», — рассказал Судаков в разговоре с RT.

По его словам, как у огромной части политической элиты, так и у рядовых американцев интерес вводить всё новые санкции против России «угасает очень быстро». И разжигать заинтересованность людей теперь можно только какими-либо скандальными, провокационными событиями или откровенно фейковыми новостями.

«Рядовые американцы, когда стали задаваться этим вопросом, поняли одну простую вещь — качественного улучшения их собственной жизни от ненависти к России не происходит. — подчеркнул эксперт. — А это означает, что те все усилия, которые правящие элиты тратят на разжигание ненависти против России, приводят к тому, что тема замыливается и поддерживать её постоянно на должном уровне не получается».

Судаков также напомнил, что Марко Рубио — это молодой, перспективный политик, который мог бы побороться и с Дональдом Трампом. Этот республиканец имеет большой вес внутри своей партии. И он озвучил тренд о необходимости перемен, который, по словам политолога, существует уже как минимум полгода.