Лавров прокомментировал слова Помпео о мерах НАТО против России
- Reuters
«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Он отметил, что деятельность главы внешнеполитического ведомства предполагает поиск дипломатических подходов к различным проблемам.
Ранее Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ на действия России в Крыму и Азовском море.