Лавров прокомментировал слова Помпео о мерах НАТО против России

Соединённые Штаты применяют лишь ультиматумы и санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Таким образом глава МИД прокомментировал недавнее заявление госсекретаря Майка Помпео по антироссийским мерам НАТО.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что деятельность главы внешнеполитического ведомства предполагает поиск дипломатических подходов к различным проблемам.

Ранее Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ на действия России в Крыму и Азовском море.