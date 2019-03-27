Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
«Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе», — цитирует его РИА Новости.
Как уточняется, министерская встреча НАТО состоится в столице США 3-4 апреля.
Ранее НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
В свою очередь, МИД России призвал альянс признать выбор жителей полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.