Посол России в Венесуэле заявил о готовности Москвы ответить на возможные санкции США

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил о готовности Москвы ответить на возможные санкции Соединённых Штатов в связи с ситуацией в Боливарианской Республике.

«Если США намерены... принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. Без последствий эти односторонние агрессивные шаги не останутся», — цитирует его газета «Известия».

3 апреля стало известно, что американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен предложили блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов» из России, а также запретить им въезд в США.

Также спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» в том числе в Боливарианской Республике.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле, который предполагает, в частности, введение санкций против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту республики Николасу Мадуро.