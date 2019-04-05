Посол России в Венесуэле заявил о готовности Москвы ответить на возможные санкции США

Короткая ссылка
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил о готовности Москвы ответить на возможные санкции Соединённых Штатов в связи с ситуацией в Боливарианской Республике.
Посол России в Венесуэле заявил о готовности Москвы ответить на возможные санкции США
  • РИА Новости

«Если США намерены... принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. Без последствий эти односторонние агрессивные шаги не останутся», — цитирует его газета «Известия».

3 апреля стало известно, что американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен предложили блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов» из России, а также запретить им въезд в США. 

Также спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» в том числе в Боливарианской Республике.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле, который предполагает, в частности, введение санкций против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту республики Николасу Мадуро. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить