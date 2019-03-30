В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счёта и перестала обращать на них внимание», — говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Россия ясно обозначила цель прибытия в Венесуэлу своих военных специалистов и какие-либо домыслы о военных операциях безосновательны.

Кроме того, Захарова напомнила политикам в США, что Американский континент является «близким соседом» России с учётом того, что полуостров Чукотка расположен в Западном полушарии.

Отмечается, что нервозность США вызвана неудавшейся попыткой смены власти в Венесуэле и отсутствием в связи с этим «пространства для дипломатического манёвра».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс напомнил России о возможности введения санкций в связи с ситуацией в Венесуэле.