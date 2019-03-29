В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле, чтобы наладить работу систем С-300. Такое мнение в ходе брифинга выразил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются, — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от блэкаутов», — сказал он.

Ранее Абрамс заявил, что США призывают Россию помнить о возможности введения в отношении неё санкций из-за ситуации в Венесуэле.

29 марта в Белом доме предостерегли страны «за пределами Западного полушария» от «развёртывания военных сил в Венесуэле».

В МИД России подчёркивали, что нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением о ВТС.