В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

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Российские военные специалисты находятся в Венесуэле, чтобы наладить работу систем С-300. Такое мнение в ходе брифинга выразил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
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«По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются, — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от блэкаутов», — сказал он.

Ранее Абрамс заявил, что США призывают Россию помнить о возможности введения в отношении неё санкций из-за ситуации в Венесуэле. 

29 марта в Белом доме предостерегли страны «за пределами Западного полушария» от «развёртывания военных сил в Венесуэле». 

В МИД России подчёркивали, что нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением о ВТС. 

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