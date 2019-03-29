В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
- @mod_russia
«По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются, — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от блэкаутов», — сказал он.
Live now! Special Representative for #Venezuela addresses reporters in the Press Briefing Room. #EstamosUnidosVEhttps://t.co/KsfeBYrp4c— Department of State (@StateDept) 29 марта 2019 г.
Ранее Абрамс заявил, что США призывают Россию помнить о возможности введения в отношении неё санкций из-за ситуации в Венесуэле.
29 марта в Белом доме предостерегли страны «за пределами Западного полушария» от «развёртывания военных сил в Венесуэле».
В МИД России подчёркивали, что нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением о ВТС.