«Действуют в личных интересах»: США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями. В ведомстве предположили, что Россия помогает Венесуэле наладить работу ЗРК С-300, которая якобы могла быть нарушена после блэкаутов. Тем временем «Рособоронэкспорт» открыл в Боливарианской Республике вертолётный центр и заявил о намерении продолжать военно-техническое сотрудничество.

России не следует исходить из того, что у неё есть полная свобода действия в Венесуэле, заявил спецпредставитель Белого дома по Боливарианской Республике Эллиотт Абрамс.

По его словам, Москве следует помнить о возможности санкций со стороны Вашингтона по венесуэльскому направлению.

«Для русских было бы ошибкой думать, что они обладают полной свободой действий, это не так», — сказал Абрамс во время брифинга для прессы.

Представитель Госдепа уточнил, что США располагает несколькими вариантами действий, отметив, что речь идёт о дипломатических мерах.

«Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики и санкций», — добавил Абрамс, отказавшись говорить об этом более детально.

Также по теме «Вызвать экономический коллапс»: как США пытаются дестабилизировать ситуацию в Венесуэле Власти Венесуэлы заявили, что оппозиция по указанию Вашингтона похитила $30 млрд со счетов республики и использует часть этих денег...

Журналисты в ходе встречи также подняли тему присутствия в Каракасе военных специалистов из России, спросив, с какой целью, по мнению Абрамса, состоялся этот визит.

«Одним из их занятий, как нам кажется — и мы думали так с самого начала — является помощь с ЗРК С-300, работа которых, вероятно, была нарушена в ходе блэкаута», — сказал Абрамс.

«Чем ещё они занимаются? Мы наблюдаем», — добавил сотрудник Госдепа.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США сочтут угрозой размещение в Венесуэле военных сил субъектов, расположенных за пределами Западного полушария.

«Мы решительно предостерегаем игроков за пределами Западного полушария от размещения военных активов в Венесуэле или где-то ещё в пределах полушария с целью запуска или расширения военных операций. Мы будем считать такие провокационные действия прямой угрозой международному миру и безопасности региона», — говорится в заявлении Болтона, которое распространил Белый дом.

В документе говорится, что Вашингтон осуждает продолжающееся использование Каракасом зарубежных военнослужащих, в том числе российских военных специалистов и снаряжение.

При этом Россия не намерена вмешиваться в дела Венесуэлы и призывает к этому другие государства, подчеркнул в беседе с RT зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Нужно помнить, что происходящее в Венесуэле — плод деятельности США. США своим вмешательством хотят сделать Венесуэлу своим придатком. США действуют только в своих личных интересах, невзирая на интересы других государств», — сказал парламентарий.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв отметил, что суверенитет Венесуэлы равен суверенитету США и России, поэтому все стороны имеют полную свободу действий.

«Другое дело, что такого рода угрозы и такого рода поведение, оно, конечно, сильно отдает империалистическим уклоном, когда пытаются командовать и навязывать действия другим странам, которые так или иначе идут наперекор американской политике», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что не исключает применение США новых санкций из-за претензий Вашингтона к Москве по Венесуэле.

«Приверженность курсу на углубление взаимодействия»

Напомним, 24 марта российские СМИ сообщили о прибытии в Каракас двух российских самолётов с группой военных специалистов для двусторонних консультаций. После этих событий американские официальные лица неоднократно высказались против присутствия специалистов из России в Венесуэле.

Так, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что России следует покинуть Венесуэлу и для реализации этого сценария рассматриваются «все варианты». В российском МИД в ответ подчеркнули, что военнослужащие из России будут находиться в Венесуэле до тех пор, пока это будет необходимо, отметив, что такие действия закреплены двусторонними договорённостями.

29 марта в Венесуэле состоялась церемония открытия учебно-тренировочного вертолётного центра, созданного при участии российских и венесуэльских специалистов.

«Современный учебно-тренировочный вертолетный центр построен по контракту АО «Рособоронэкспорт» с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM)», — приводит РИА Новости сообщение «Рособоронэкспорта».

Центр располагает возможностями по обучению эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете, утверждают в компании.

«Рособоронэкспорт и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы», — сообщили в компании.

Из сообщение «Рособоронэкспорта» следует, что Венесуэла с 2005 года является крупнейшим в Латинской Америке партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. В компании уточнили, что в страну поставлено «значительное количество российского вооружения и военной техники».

«В том числе многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты марки «Ми», танки, боевые машины пехоты, ракетно-артиллерийское вооружение, современные средства противовоздушной обороны, автоматы Калашникова «сотой» серии», — рассказали в компании.

«Рособоронэкспорт» отметил, что поставки вооружений позволили стране в кратчайшие сроки «обрести серьёзный потенциал, надежно обеспечивающий национальную безопасность и обороноспособность».

Отмечается, что российские вертолёты в Венесуэле участвуют в операциях против контрабандистов, а также задействованы в разведке лесных пожаров, проведении спасательных и эвакуационных мероприятий в зонах стихийных бедствий. Машины из России также доставляют гуманитарные грузы в отдалённые участки Венесуэлы.