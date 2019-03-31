В США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» на Кубе и в Венесуэле.

Об этом он сказал в эфире CNN.

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что администрация заставит Россию «заплатить высокую цену» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет сомнений.

«Все знают, что русские — главные сторонники режима на Кубе», — подчеркнул он.

Ранее Абрамс напомнил России о возможности введения санкций в связи с ситуацией в Венесуэле.

Как отметили в российском МИД, «попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо».