В США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Мадуро
- Reuters
Об этом он сказал в эфире CNN.
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что администрация заставит Россию «заплатить высокую цену» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет сомнений.
«Все знают, что русские — главные сторонники режима на Кубе», — подчеркнул он.
Ранее Абрамс напомнил России о возможности введения санкций в связи с ситуацией в Венесуэле.
Как отметили в российском МИД, «попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо».