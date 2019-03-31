В США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Мадуро

Короткая ссылка
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» на Кубе и в Венесуэле.
В США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Мадуро
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире CNN.

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что администрация заставит Россию «заплатить высокую цену» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет сомнений.

«Все знают, что русские — главные сторонники режима на Кубе», — подчеркнул он.

Ранее Абрамс напомнил России о возможности введения санкций в связи с ситуацией в Венесуэле.

Как отметили в российском МИД, «попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить