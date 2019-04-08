В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

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RT
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на сенатора Марко Рубио, который является одним из авторов законопроекта о санкциях против России.
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
  • Reuters
  • © Leah Millis

«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций», — сказал сенатор-республиканец от штата Флорида.

Он выразил надежду, что ему удастся «привлечь больше людей» к данной инициативе.

«Санкции часто оказываются палкой о двух концах... Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы находимся в настоящий момент и что можем сделать»,— заявил сенатор Рон Джонсон.

Как отмечает агентство, многие сенаторы по-прежнему намерены привлечь Россию к ответственности за «её действия в США и других странах», однако в настоящее время отсутствует «консенсус по поводу того, как послать Кремлю правильный сигнал».

3 апреля сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен представили проект закона, который предполагает введение санкций против России и третьих стран за «вмешательство» в будущие выборы. 

Подробнее — в материале RT.

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