В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на сенатора Марко Рубио, который является одним из авторов законопроекта о санкциях против России.

«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций», — сказал сенатор-республиканец от штата Флорида.

Он выразил надежду, что ему удастся «привлечь больше людей» к данной инициативе.

«Санкции часто оказываются палкой о двух концах... Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы находимся в настоящий момент и что можем сделать»,— заявил сенатор Рон Джонсон.

Как отмечает агентство, многие сенаторы по-прежнему намерены привлечь Россию к ответственности за «её действия в США и других странах», однако в настоящее время отсутствует «консенсус по поводу того, как послать Кремлю правильный сигнал».

3 апреля сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен представили проект закона, который предполагает введение санкций против России и третьих стран за «вмешательство» в будущие выборы.

Подробнее — в материале RT.