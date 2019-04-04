Рынок готов: как внесённый в конгресс США законопроект о санкциях может повлиять на российскую экономику

В конгресс США внесён законопроект, который регламентирует санкционные меры против РФ и третьих стран за «вмешательство» в будущие американские выборы. Документ делегирует главе Нацразведки полномочия после каждых федеральных выборов определять, имело ли место иностранное вмешательство в электоральный процесс. В том случае, если этот факт будет установлен «с высокой долей уверенности», конгресс может вводить ограничения против банковского сектора, госдолга, энергетического и оборонного сектора России и других стран. Эксперты отмечают, что многие американские политики заинтересованы в генерации новых санкционных законопроектов, однако сомневаются в том, что предлагаемый документ будет принят в текущей редакции. При этом аналитики полагают, что российская экономика уже достаточно хорошо адаптировалась к нынешним реалиям и со временем санкции оказывают всё меньший эффект на рынок.

Два американских сенатора внесли в конгресс США законопроект о возможном введении санкций против России и третьих стран за «вмешательство» в будущие выборы федерального уровня. Соответствующий документ был представлен демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио.

Как отмечают парламентарии, закон «Об установлении жёстких рамок для защиты выборов» (DETER Act) направлен на «сдерживание иностранного вмешательства в американские выборы». В частности, предлагается законодательно закрепить следующую процедуру: не позднее чем через 60 дней после каждых федеральных выборов глава Нацразведки после необходимых консультаций с другими компетентными органами должен представить конгрессу доклад о том, вмешивалось ли какое-либо иностранное правительство или связанные с ним лица в выборный процесс.

В том случае, если «с высокой долей уверенности» будет установлено, что подобное вмешательство имело место, то глава Нацразведки должен сообщить конгрессу, какое именно правительство или иностранный субъект участвовали в этом процессе. В законопроекте отдельно прописано, что директор Нацразведки должен предоставить парламенту перечень российских высокопоставленных политических деятелей или олигархов, которые прямо или косвенно способствовали вмешательству, если его факт будет «установлен».

Кроме того, в случае принятия DETER Act президент США должен будет регулярно предоставлять профильным комитетам конгресса оценочные отчёты об объёмах и использовании средств президентом Владимиром Путиным и высокопоставленными политическими деятелями РФ, находящимися в санкционных списках.

Причём для подготовки этих отчётов могут использоваться любые «достоверные публикации», включая материалы интернет-ресурсов, а также данные любых правительственных структур или НКО.

В качестве мер санкционного воздействия в том случае, если «российское вмешательство» в американские выборы будет «доказано», законопроект предполагает блокирование активов и ограничение деятельности следующих финансовых учреждений: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Кроме того, предлагается вводить запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ и операции с российским суверенным долгом, а также блокировать активы высокопоставленных чиновников, олигархов, учреждений оборонного и разведывательного профиля.

Президент Соединённых Штатов может приостановить действие указанных санкций в том случае, если разведсообщество по итогам консультаций с другими компетентными органами представит доклад, согласно которому «правительство РФ не занималось вмешательством в американские выборы на протяжении по меньшей мере одного федерального избирательного цикла».

Причём после приостановки санкций президент должен раз в три месяца предоставлять в конгресс отчёты о действиях Москвы, которые «достоверно демонстрируют существенное изменение в поведении», а также содержат «достоверные обязательства не участвовать в подобном вмешательстве в будущем». Если же такие действия не будут зафиксированы, вышеуказанные санкции должны быть возобновлены.

Полное снятие санкций предполагается в том случае, если власти США сочтут, что Москва на протяжении по меньшей мере двух федеральных избирательных циклов не «вмешивалась» в выборы, а президент получит от Москвы обязательство не заниматься «подобной деятельностью» в будущем.

Причём, хотя законопроект в целом направлен против России, в нём отмечается, что разведсообщество США рассматривает в качестве потенциальных источников угрозы своим выборным процессам также Китай, Иран и КНДР.

Добавим, что Рубио и Ван Холлен представили первую редакцию законопроекта DETER Act ещё в январе 2018 года. С тех пор законопроект прошёл ряд слушаний в комитетах конгресса и в итоге увеличился в объёме с 20 до 27 страниц.

«Этот законопроект, получивший существенную поддержку в конгрессе прошлого созыва, направляет России и другим иностранным субъектам, стремящихся нарушить ход выборов в США, ясный и мощный сигнал: вмешательство в деятельность кандидатов и избирательных штабов или в инфраструктуру избирательной системы повлечёт за собой незамедлительную и жёсткую ответную реакцию», — отмечается в совместном заявлении сенаторов.

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио

Reuters

Российская тема

Законопроект «Об установлении жёстких рамок для защиты выборов» был внесён в конгресс всего через полторы недели после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер завершил своё многомесячное расследование о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года и предполагаемых связях с Москвой предвыборного штаба Дональда Трампа.

Согласно частично обнародованным Минюстом США итогам этого разбирательства, факт какого-либо сговора между Москвой и штабом Трампа не подтвердился, хотя в ходе своего расследования Мюллер предъявил обвинения группе российских граждан во «вмешательстве» в президентские выборы. Сейчас практически все политические силы как в самих США, так и за их пределами по тем или иным причинам выступают за полную публикацию документа.

Также по теме «Подарок для Трампа»: почему истеблишмент США добивается публикации доклада Мюллера Россия хотела бы ознакомиться с полной версией доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «связях» Дональда Трампа с Кремлём, заявила...

По словам политолога и эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, американские политики будут продолжать генерировать новые санкции против России, поскольку в Вашингтоне заинтересованы в усилении давления на Москву и ряд других стран мира.

«Они уже готовят общественность к тому, что есть две главных проблемы для США — Россия и Китай. Российская тема будет одной из доминирующих. Это лишь повод для введения новых санкций для усиления военно-политического давления на нашу страну, для некой попытки консолидировать расколотый Запад. Тут главное найти повод», — отметил Блохин.

Собеседник RT добавил, что, несмотря на публикацию выводов доклада Мюллера, которые показали отсутствие связей между Москвой и Трампом, ряд американских политиков заинтересован в том, чтобы поддерживать миф, согласно которому Россия — это страна, которая вмешивается в дела Соединённых Штатов.

«Многое уже заложено в цены»

Комментируя возможную реакцию рынка на новый законопроект, главный стратег инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров усомнился в том, что она будет сильной, если только в тексте документа не появятся новые, неожиданные содержательные моменты.

«Многое уже заложено в цены. Банковский сектор готов вести внутренние расчёты во всех валютах независимо от работы международных систем. И SWIFT, и Visa, и Mastercard имеют аналоги, вопрос в отработке устойчивости при больших нагрузках из-за кратного роста транзакций. Карточные платежи также защищены внутри страны», — рассказал эксперт.

Вместе с тем он отметил, что в случае введения серьёзных санкций против российского банковского сектора внешние расчёты будут более длительными (до нескольких суток) и будут возможны только с внешними контрагентами, которые не будут подвержены вторичным санкциям.

«Частный бизнес почти не ощущает давления»

В свою очередь, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян в беседе с RT констатировал, что с течением времени новые антироссийские санкции имеют всё меньшее влияние на российскую экономику и финансовый рынок.

«Инвесторы уже поняли, что Россия адаптировалась к текущим условиям и без поддержки Евросоюза эти санкции не будут иметь серьёзного негативного эффекта. Некоторый дискофморт может возникнуть в сегменте рублёвого госдолга... Однако в целом краткосрочно негативное влияние этих санкций будет ограниченным, так как в абсолютном выражении даже при распространении на госдолг они коснутся суммы, эквивалентной менее 3% ВВП», — отметил аналитик.

«При этом примечательно, что санкции преимущественно касаются государственного сектора — то есть частный бизнес почти не ощущает давления в этом плане», — подчеркнул Авакян.

Эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе подобные санкции будут иметь определённый негативный эффект. Однако он усомнился в том, что законопроект в итоге будет принят в его нынешнем варианте. В частности, могут быть смягчены некоторые пункты, включая графу о госдолге, поскольку ранее как Минфин США, так и приглашённые в конгресс эксперты давали отрицательную оценку подобным ограничениям.

«Что касается российских госбанков, вероятно, они заранее готовились к таким сценариям, и у них уже есть целый ряд решений. Например, ВТБ заявлял о достаточно накопленной валютной наличности для удовлетворения спроса клиентов в случае резкого всплеска спроса на доллары. Для операций в долларах можно использовать иностранного контрагента или кросс-курсы (переводить контрагенту деньги в евро, чтобы тот переводил в доллары), возможны варианты с использованием срочных контрактов или попросту перевод всех операций из долларов США на другие резервные валюты. В любом случае, сильно негативного эффекта эти санкции не окажут ни на рубль, ни на финансовую систему, ни на экономику в целом, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — полагает эксперт.

Шеф-аналитик группы компаний «Телетрейд» Пётр Пушкарёв также усомнился в том, что очередной законопроект «на тему санкций» окажет какое-либо действительно заметное влияние как на финансовую систему России, так и на курс рубля. По его словам, пара USD/RUB продолжит «плавно дрейфовать» в направлении планки 60—62 рубля за доллар.

Он также отметил, что документ предполагает введение механизма новых санкций не ранее следующих выборов в США, поэтому сильного влияния на рынок он не окажет, даже если и будет принят. А одобрение этого законопроекта в сенате довольно маловероятно, полагает аналитик.

«Главная причина: проект сужает круг полномочий любого будущего президента, которым после 2020 года может быть как Трамп, так и кто-то другой», — подчеркнул Пушкарёв.

Собеседник RT обратил внимание на то, что предлагаемый документ передаёт полномочия по вопросу фиксирования «вмешательства» директору Нацразведки, после чего решение о санкциях сможет в обход президента «проштамповать» конгресс. И подобный полуавтоматический механизм в будущем может связать руки президенту как от Республиканской, так и от Демократической партии, помешав ему сколь-нибудь самостоятельно выстраивать международные отношения.

Аналитик добавил, что в части, касающейся возможных санкций в отношении энергетического сектора, госдолга и банков в принципе, важно понимать, что западные компании имеют серьёзные интересы в российских нефтяных компаниях и активно используют систему российского госдолга, а значит не заинтересованы в каком-либо критически пагубном воздействии на эти сферы.