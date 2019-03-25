«Полное и окончательное оправдание»: спецпрокурор Мюллер не нашёл доказательств сговора команды Трампа с Россией

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не обнаружило доказательств сговора между командой Дональда Трампа и Россией на президентских выборах 2016 года в США. Об этом сообщил генеральный прокурор Уильям Барр, который направил в сенат соответствующий доклад. Однако, как отмечается в документе, комиссия Мюллера выяснила, что Москва якобы пыталась «повлиять» на результаты голосования при помощи «кибератак и распространения дезинформации». Глава Белого дома уже заявил, что выводы Мюллера его полностью оправдывают. Между тем демократы уже призывают опубликовать результаты расследования полностью.

Министерство юстиции США опубликовало доклад, посвящённый итогам расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Комиссия спецпрокурора изучала дело о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года и предполагаемых связях с Москвой предвыборного штаба Дональда Трампа.

Письмо с основными выводами комиссии Мюллера генеральный прокурор Уильям Барр направил представителям юридического комитета сената. В документе говорится о том, что следователи не нашли какой-либо связи между Россией и представителями команды 45-го президента США.

«Расследование специального прокурора не показало, что представитель предвыборного штаба Трампа или кто-либо из связанных с ним лиц вступали в сговор или координировали свои действия с Россией в её попытках повлиять на президентские выборы в США 2016 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, комиссия спецпрокурора подчеркнула, что не выявила никаких действий со стороны американского лидера, которые могли бы расцениваться как воспрепятствование правосудию.

«В отчёте не содержится рекомендаций по выдвижению каких-либо иных обвинений, и спецпрокурор не выдвинул никаких скрытых обвинений, которые ещё не были обнародованы», — подчёркивается в письме Барра.

В то же время в документе указывается, что Россия якобы пыталась повлиять на президентские выборы в США 2016 года двумя способами: при помощи кибератак и «Агентства интернет-исследований», которое «распространяло дезинформацию» в социальных сетях с целью разобщения американцев и влияния на итоги голосования.

По мнению Мюллера, якобы «связанные с российским правительством» хакеры взломали электронные почтовые ящики Демократической партии и её кандидата Хиллари Клинтон, после чего распространили полученную информацию, в том числе через сайт WikiLeaks.

Между тем связь между этими действиями и предвыборной командой Трампа также не удалось установить. Однако утверждается, что ряд связанных с Россией лиц неоднократно предлагали помощь штабу Трампа.

Отмечается, что к расследованию были подключены 19 юристов, команда из 40 человек, куда входили агенты ФБР, криминалисты из разведсообщества и ряд других сотрудников. Вместе с тем спецпрокурор выдал более 2,8 тыс. повесток в суд, почти 500 ордеров на обыск и свыше 230 запросов на предоставление документации, в общей сложности допрошены порядка 500 человек. Кроме того, правительствам 13 государств были направлены запросы о предоставлении данных.

Напомним, что расследование по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США длилось почти два года, стартовав в мае 2017-го. Российские официальные лица неоднократно утверждали, что никоим образом не влияли на политическую ситуацию в Америке.

«Отличный день для Америки»

По мнению президента США Дональда Трампа, опубликованные выводы из отчёта Мюллера полностью его реабилитировали в глазах общественности.

«Нет сговора, нет препятствий (правосудию. — RT), полное и окончательное оправдание. Сохраним Америку великой!» — написал он в Twitter.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также назвала выводы Минюста «полноценным оправданием» американского лидера.

«Отличный день для Америки и для президента США. После двух лет дикой анти-трамповской истерии, Трамп и миллионы его сторонников были полностью оправданы», — написала она в Twitter.

Команда юристов Трампа также полностью удовлетворена публикацией выдержки из отчёта, сообщил адвокат Джей Секулов.

«Мы считаем, что это полное оправдание президента. Конечно, было совершенно очевидно, что не было никакого сговора, и это касается всей команды Трампа, что приводит к вопросу: «Почему это вообще началось?» — добавил ещё один представитель группы юристов Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

В то же время представители Республиканской партии призвали демократов отказаться от дальнейших пререканий с Трампом и заняться реальными проблемами. По словам лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти, лидеры Демпартии действовали безответственно, пытаясь навредить администрации Трампа.

Между тем лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл в своём заявлении не стал акцентировать внимание на отсутствии сговора между Россией и командой Трампа. Вместо этого 77-летний политик назвал усилия Москвы по якобы «вмешательству» в демократические процессы США «опасными и тревожными».

«Я приветствую вклад спецпрокурора в наши усилия, направленные на более чёткое понимание деятельности России в этом вопросе. И с нетерпением жду продолжения работы специального комитета сената по разведке над угрозами, которым подвержены наши демократические институты в результате иностранного вмешательства», — говорится в заявлении Макконнелла.

Вдобавок, лидер демократов в палате представителей Стени Хойер призвал к публикации отчёта Мюллера в полном объёме. По его словам, он не удовлетворён кратким резюме об отсутствии сговора между Трампом и РФ.

Помимо этого, совместное заявление представили спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, также представляющие Демократическую партию. По их словам, выдержка из отчёта Мюллера «поднимает столько же вопросов, сколько даёт ответов».

«Тот факт, что доклад специального адвоката Мюллера не оправдывает президента по такому серьезному обвинению как воспрепятствование правосудию, свидетельствует о том, насколько важно, чтобы полный доклад и основная документация были преданы гласности без каких-либо дальнейших задержек», — говорится в их заявлении.

«Теперь скажут, что Россия вмешивалась по собственной вероломной инициативе»

Добавим, что в Кремле пока не готовы предоставить развёрнутый комментарий относительно отчёта Мюллера, поскольку пока ещё не изучили документ.

«Мы не знакомы с докладом», — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В свою очередь, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что обвинения в адрес России после завершения расследования со стороны спецпрокурора США не завершатся.

«Что Мюллер не нашёл сговора, это, конечно, хорошо. Для Трампа. А для нас — совершенно фиолетово. Потому что они теперь скажут так: «Сговора не было, но Россия вмешивалась всё равно. По собственной вероломной инициативе». Наблюдайте», — написала Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Аналогичного мнения придерживается председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, представители Демократической партии не дадут свести на нет антироссийскую истерию.

«Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Москвой. Но демократы всё равно будут кричать, что сговор был. Маньякам теории заговора не нужны факты — им нужно нагнетать страсти и зарабатывать на этом очки. Уже твердят, что Трамп неведомым образом повлиял на Мюллера. Цирк», — подчеркнул сенатор.