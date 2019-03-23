Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».

Об этом информирует The Hill.

EPIC подала иск в соответствии с Законом о свободе информации, заявив, что информация в отчёте Мюллера «имеет ошеломляющий общественный интерес».

«Общественность имеет право знать о полном масштабе вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и о том, играл ли президент Соединённых Штатов какую-либо роль в этом вмешательстве», — говорится в заявлении EPIC, поданном в окружной суд США округа Колумбия.

Ранее стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.