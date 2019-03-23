Мюллер завершит работу на посту спецпрокурора США в ближайшие дни
Об этом сообщает CNN со ссылкой на его представителя Питера Карра.
Карр также отметил, что часть команды Мюллера продолжит свою работу ещё какое-то время, чтобы помочь в закрытии офиса спецпрокурора.
Ранее сообщалось, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация президента США ещё не видела доклад.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.