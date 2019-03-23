Мюллер завершит работу на посту спецпрокурора США в ближайшие дни

Роберт Мюллер в ближайшие дни завершит свою работу на посту спецпрокурора США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на его представителя Питера Карра.

Карр также отметил, что часть команды Мюллера продолжит свою работу ещё какое-то время, чтобы помочь в закрытии офиса спецпрокурора.

Ранее сообщалось, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация президента США ещё не видела доклад.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.