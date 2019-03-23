СМИ: Мюллер не будет рекомендовать новые обвинения по итогам расследования

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не планирует выдвигать новые обвинения по итогам расследования «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Минюста США.

«Спецпрокурор Мюллер не будет рекомендовать выдвижение новых обвинений», — указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация президента США ещё не видела доклад.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.