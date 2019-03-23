«Для президента светлые времена не наступят»: как завершение расследования Мюллера может повлиять на перспективы Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование дела о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил глава Минюста США Уильям Барр, который уже изучает документы комиссии Мюллера. Пока неизвестно, когда и в каком объёме будет обнародовано расследование. За скорейшую публикацию документов выступают как сторонники, так и противники Дональда Трампа. Между тем поддерживающие демократов СМИ, которые с самого начала настаивали на виновности главы Белого дома, удивлены, что Мюллер не выдвинул новых обвинений, и уже начали искать причины такого решения. По словам экспертов, расследование завершилось несколько неожиданно, поскольку многие полагали, что это произойдёт ближе к президентским выборам 2020 года. Однако аналитики уверены, что тема «связей» Трампа с Россией не исчезнет из внутриполитической повестки США.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года и предполагаемых связях с Москвой предвыборного штаба Дональда Трампа. Соответствующий доклад передан в Министерство юстиции США, сообщил новый глава ведомства Уильям Барр.

«Сегодня (в пятницу, 22 марта. — RT) спецпрокурор предоставил мне «конфиденциальный отчёт с разъяснениями относительно решений о выдвижении или отказе от обвинений», которые он принимал», — отмечается в заявлении Барра, адресованном главам юридических комитетов обеих палат конгресса США.

«Я изучаю доклад и рассчитываю, что смогу сообщить вам об основных выводах спецпрокурора уже в эти выходные», — добавил Барр.

Глава Минюста сообщил, что он намерен проконсультироваться с Робертом Мюллером и замгенпрокурора Родом Розенстайном и определить, какая информация из доклада спецпрокурора в соответствии с законом может быть представлена конгрессу и общественности.

Таким образом, пока неизвестно, будет ли подготовленный комиссией Мюллера документ полностью или частично опубликован. Однако целый ряд ведущих американских СМИ со ссылкой на представителей Минюста США сообщили, что по итогам работы своей комиссии Мюллер не намерен рекомендовать выдвижение новых обвинений.

Кроме того, представитель спецпрокурора Питер Карр заявил, что Мюллер в ближайшие дни сложит свои полномочия и покинет занимаемый пост. При этом часть его команды ещё некоторое время продолжит работу, чтобы должным образом провести закрытие офиса специального прокурора.

Юристы действующего президента США Рудольф Джулиани и Джей Секулов выразили своё удовлетворение в связи с завершением расследования Мюллера и заявили о желании ознакомиться с докладом спецпрокурора до его возможной публикации.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в администрации президента пока не получали каких-либо документов по итогам расследования Мюллера.

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report. — Sarah Sanders (@PressSec) 22 марта 2019 г.

«Следующие шаги предстоит сделать генеральному прокурору Уильяму Барру, и мы с нетерпением ожидаем начала этого процесса. Белый дом не получал доклад спецпрокурора и не был проинформирован о нём», — написала она в Twitter.

Интересно, что за скорейшую публикацию подготовленного Мюллером документа выступают как в администрации Трампа, так противники главы Белого дома (прежде всего в Демократической партии).

«Позвольте людям увидеть его. Не было никакого сговора. Не было никакого препятствования правосудию. Ничего не было», — цитирует ТАСС американского лидера, который ранее на этой неделе отмечал, что публикация доклада позволит американцам убедиться в беспочвенности обвинений против него.

При этом лидеры демократов призывают к обнародованию документа без купюр и без предварительного ознакомления с ним Дональда Трампа и его юридической команды.

«Генпрокурор Барр не должен давать президенту Трампу, его юристам или сотрудникам кабинета никакого предварительного просмотра выводов или доказательств, найденных спецпрокурором Мюллером, и Белый дом не должен вмешиваться в принятие решений относительно того, какие части полученных данных или улик будут обнародованы», — подчёркивается в совместном заявлении лидера демократов в сенате Чака Шумера и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Now that Special Counsel Mueller has submitted his report to the Attorney General, it is imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying documentation and findings to Congress. My statement with @SpeakerPelosi: pic.twitter.com/LCF7NXKekB — Chuck Schumer (@SenSchumer) 22 марта 2019 г.

Добавим, что полторы недели назад, 14 марта, нижняя палата конгресса США проголосовала за публикацию доклада Мюллера после окончания расследования спецпрокурора. Принятая резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению, однако в своём последнем заявлении министр юстиции Уильям Барр подчеркнул свою приверженность «максимальной транспарентности» в этом вопросе.

«Охота на ведьм»

Напомним, что расследование бывшего директора ФБР Роберта Мюллера «российского вмешательства» в выборы президента США продолжалось почти два года, — Минюст назначил его на должность спецпрокурора 17 мая 2017-го. Однако в ходе многомесячной скрупулёзной работы так и не было предъявлено ни единого доказательства этого «вмешательства», на что неоднократно указывали как в Кремле, так и в Белом доме.

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«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой, чтобы там так же, как и на нефтяном рынке, восстановилось равновесие и определённый баланс здравого смысла и общенациональных интересов», — заявил в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин.

Всего за время работы комиссии Мюллера различные обвинения были предъявлены более 30 лицам, включая нескольких россиян, которые якобы содействовали попыткам повлиять на выборы-2016, и нескольким бывшим членам команды Трампа, включая экс-главу его предвыборного штаба Пола Манафорта.

Его в итоге приговорили к 7,5 годам заключения по обвинению в финансовых преступлениях, включая сокрытие от властей лоббистской деятельности в интересах Украины и отмывание денежных средств, а также в даче ложных показаний.

Как полагает президент США, судебный процесс над Манафортом доказал, что никакого «российского вмешательства» не было.

«Как судья, так и адвокат в деле Пола Манафорта ясно сказали, и это могли слышать все: никакого сговора с Россией не было. Но мистификация с «охотой на ведьм» продолжается», — написал он в Twitter 8 марта.

«Снова рассказывать, что Трамп — марионетка Кремля, будет нелепо»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, подобные расследования являются отличительной чертой американской юстиции и могут продолжаться достаточно долгое время, оставляя подвешенной политическую ситуацию в стране.

«Что касается завершения расследования, то для Трампа это положительный фактор, он, может быть, почувствует себя более свободным. Но думаю, что сам текст доклада будет основанием для дальнейших нападок. Демократическая пресса будет использовать текст доклада для различных инсинуаций и предположений», — полагает собеседник RT.

«Миссия Мюллера закончена, но думаю, что светлые и простые времена для Трампа не наступят», — добавил Брутер.

В свою очередь, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с RT отметил, что расследование спецпрокурора завершилось несколько неожиданно, поскольку эксперты ожидали, что это произойдёт ближе к президентским выборам 2020 года и будет использовано оппонентами Трампа против него.

«С другой стороны, это может быть по-прежнему актуально. Сейчас идут консультации относительно возможности частичного или полного опубликования, а пока они будут проходить, это может затянуться настолько, чтобы всплыть в виде частичных публикаций ближе к выборам 2020 года», — заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что эта тема всё равно будет использоваться во внутренней американской политике, хотя истории относительно вероятных «связей» Трампа с Москвой сейчас звучат куда менее актуально, чем год или два назад, учитывая тот факт, что он принимает антироссийские санкции, которые «рождаются в недрах конгресса».

«Снова рассказывать, что Трамп — марионетка Кремля, будет нелепо, потому что все действия политического, экономического характера недружественны в отношении России. В данном случае не думаю, что опубликование или неопубликование досье Мюллера очень сильно повлияет на политическую судьбу Трампа. Пока у него нет сколь-либо достойного оппонента на выборах 2020 года от демократов», — подытожил Бышок.

«Как они могли позволить Трампу соскочить с крючка?»

Добавим, что на фоне ожидания публикации данных расследования Мюллера многие американские СМИ обсуждают тот факт, что спецпрокурор не предъявил новых обвинений в сговоре. Хотя аффилированная с демократами пресса с самого начала расследования ультимативно заявляла о виновности команды Трампа в связях с Россией и чуть ли не ежедневно обсуждала возможности импичмента главы государства.

«Как они могли позволить Трампу соскочить с крючка?» — спросил у репортёра NBC Кена Диланяна ведущий MSNBC Крис Мэтьюс.

"My only conclusion is that the President transmitted to Mueller that he would take the 5th. He would never talk to him and therefore, Mueller decided it wasn't worth the subpoena fight." @KenDilanianNBC on Mueller concluding his report. #Hardballpic.twitter.com/MjQYCj13AD — Hardball (@hardball) 22 марта 2019 г.

В ответ Диланян предположил, что спецпрокурор решил не доводить дело до суда, поскольку президент якобы дал понять Мюллеру, что при необходимости воспользуется Пятой поправкой и не будет свидетельствовать против себя, сильно затянув процесс.

В свою очередь, редактор издания Mother Jones Марк Фоллман не исключил, что стороны могли прийти к определённому компромиссу: Мюллер не стал выдвигать обвинения действующему президенту США, однако итоговый доклад «может быть очень плохим для Трампа».

При этом известный американский журналист Гленн Гринвальд отметил, что происходящее может всерьёз озадачить зрителей мейнстримных медиа, поскольку последние два года им постоянно пытались донести одну и ту же мысль: Трамп и его окружение виновны.

«Нельзя винить зрителей MSNBC в том, что они сбиты с толку. Последние два года канал держал инакомыслящих в стороне от их шпионской истории про Трампа и Россию. Не далее как две недели назад у них в эфире был (бывший директор ЦРУ. — RT) Джон Бреннан, который предполагал, что Мюллер в качестве своего последнего действия предъявит обвинения в сговоре членам семьи Трампа», — написал Гринвальд в Twitter.