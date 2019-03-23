Демократы призывают не давать Трампу доклад Мюллера для предварительного просмотра
Об этом сообщает AFP.
«Демократы требуют представить отчёта Мюллера без предварительного просмотра документа Трампом», — указывает агентство.
#BREAKING Democrats demand Mueller report release, no sneak preview for Trump pic.twitter.com/ho7FXLSGfw— AFP news agency (@AFP) 22 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация президента США ещё не видела доклад.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.