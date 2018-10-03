Путин назвал мракобесием заявления о «вмешательстве» России в дела США

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Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы мракобесие, связанное с мнимым российским вмешательством в предвыборную кампанию в США, закончилось.
Путин назвал мракобесием заявления о «вмешательстве» России в дела США
  • РИА Новости

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой, чтобы там так же, как и на нефтяном рынке, восстановилось равновесие и определённый баланс здравого смысла и общенациональных интересов. И чтобы внутриполитические дрязги в самих США не отравляли российско-американские отношения и не влияли негативным образом на ситуацию в мире», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Ранее члены комитета по разведке палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержали обнародование расшифровок интервью, проведённых в рамках расследования так называемого российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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