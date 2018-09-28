Комитет по разведке конгресса США одобрил публикацию материалов по «российскому делу»

Члены комитета по разведке палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержали обнародование расшифровок интервью, проведённых в рамках расследования так называемого российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет Интерфакс, в комитете не установили конкретных дат публикации материалов.

Предполагается, что расшифровки 53 интервью направят в аппарат директора Национальной разведки для рассмотрения.

По данным агентства, лишь после этого записи можно будет представить публике.

В случае положительного решения по указанному вопросу могут быть опубликованы показания, в том числе старшего сына президента США Дональда Трампа — младшего, а также его зятя и советника Джареда Кушнера.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке заместителя генерального прокурора Соединённых Штатов Рода Розенстайна.

Розенстайн курирует работу спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведёт расследование дела о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года.