Комитет по разведке конгресса США одобрил публикацию материалов по «российскому делу»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Bloomberg.
Как уточняет Интерфакс, в комитете не установили конкретных дат публикации материалов.
Предполагается, что расшифровки 53 интервью направят в аппарат директора Национальной разведки для рассмотрения.
По данным агентства, лишь после этого записи можно будет представить публике.
В случае положительного решения по указанному вопросу могут быть опубликованы показания, в том числе старшего сына президента США Дональда Трампа — младшего, а также его зятя и советника Джареда Кушнера.
Ранее СМИ сообщали о возможной отставке заместителя генерального прокурора Соединённых Штатов Рода Розенстайна.
Розенстайн курирует работу спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведёт расследование дела о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года.