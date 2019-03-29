«Подарок для Трампа»: почему истеблишмент США добивается публикации доклада Мюллера
- Дональд Трамп хочет обнародование всего доклада Мюллера, документов ФБР и ордеров FISA
- Reuters
- © Kevin Lamarque
Российская сторона хотела бы увидеть полный текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хотелось бы весь доклад почитать. Пусть опубликуют весь. По крайней мере, мы хотя бы узнаем, на чём он основан», — отметила Мария Захарова.
Ранее она заявила, что публикация доклада не повлияла на подход Москвы к выстраиванию диалога с Вашингтоном.
«Доклад Мюллера никаким образом не повлиял на открытость российской позиции в отношении развития двусторонних отношений», — цитирует дипломата ТАСС.
Захарова добавила, что Россия изначально считала абсурдной концепцию подозрения в сговоре с избирательным штабом Трампа. По мнению российского МИД, эта история была выдумана американской стороной для дальнейшего использования во внутриполитической борьбе в Соединённых Штатах.
Напомним, что генеральный прокурор Уильям Барр 24 марта направил в конгресс доклад, посвящённый итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
В нём отмечалось, что комиссия Мюллера не нашла доказательств или признаков сговора предвыборного штаба Трампа с Россией. Также отмечалось, что она не вынесла решение по вопросу препятствования правосудию, в котором подозревался глава Белого дома. Генпрокурор Барр также сообщил, что никаких дальнейших обвинений в рамках этого расследования выдвинуто не будет.
Вмешательство без сговора
Как предположил в беседе с RT политолог Владимир Брутер, американский истеблишмент не оставит тему вмешательства России в выборы и после завершения расследования Мюллера.
«В США понятие вмешательства не содержится в своде законов, не формализовано. Это значит, что трактовать как вмешательство можно практически любые действия. Всё, что касается России, — вмешательство... Доклад вряд ли будет обнародован полностью, но это ничего не решает. Американцы пользуются информацией так, как им удобно», — отметил эксперт.
В свою очередь, политолог Дмитрий Дробницкий считает, что Демократическая партия не откажется от такого удобного предлога критиковать Трампа и будет продвигать его и дальше.
«Противники нынешнего президента США придумали пропагандистское клише, пытались навязать американцам мысль о том, что члены предвыборного штаба Трампа взаимодействовали с Россией. В любом случае, в докладе сохранится тезис о том, что Россия вмешалась в выборы, потому что были выдвинуты подобные обвинения», — пояснил Дробницкий в беседе с RT.
Карты на стол
Представители Демпартии выразили недовольство заключением Барра и вместо итогового документа на четырёх страницах тоже потребовали опубликовать весь доклад комиссии Мюллера.
Так, председатель юридического комитета палаты представителей демократ Джерри Надлер проявил озабоченность в связи с тем, что генпрокурор не спешит публиковать полную версию доклада. В ответ Барр заявил, что документ, возможно, будет частично обнародован в апреле. Однако демократы требуют сделать все материалы расследования достоянием общественности немедленно.
- Генеральный прокурор США Уильям Барр
- Reuters
- © Joshua Roberts
Так, лидер демократов в палате представителей, спикер Нэнси Пелоси заявила, что Барр и вовсе является лицом заинтересованным, а потому его заключению доверять нельзя.
«Учитывая всем известную предвзятую позицию господина Барра по отношению к этому расследованию, он не является нейтральным наблюдателем и не может делать объективных заключений по поводу доклада», — приводит слова Пелоси газета The New York Times.
По мнению демократов, в ситуации с этим расследованием «дьявол кроется в деталях». В частности, такой точки зрения придерживается глава комитета по разведке конгрессмен Адам Шифф. Он считает, что обнародование полного текста доклада Мюллера «позволит понять, что спецпрокурор расследовал полностью, а что осталось без внимания».
Ранее Шифф и вовсе заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер «допустил ошибку», не настояв на личной встрече с Трампом в рамках расследования. Стоит отметить, что конгрессмен являлся одним из главных сторонников теории о связях Трампа с Кремлём и в своих многочисленных интервью даже прочил 45-му президенту США тюремное заключение.
Их позицию разделяет и кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Берни Сандерс.
«Мне не нужно краткое содержание доклада Мюллера. Мне нужен весь чёртов доклад», — написал Сандерс в своём Twitter.
I don’t want a summary of the Mueller report. I want the whole damn report. https://t.co/VU1oNfBMK0— Bernie Sanders (@BernieSanders) 24 марта 2019 г.
По словам Владимира Брутера, руководство Демократической партии осознало, что версия о «сговоре» Трампа с Россией не получит подтверждения, уже через несколько месяцев после начала расследования. Нынешние требования опубликовать весь доклад — это «попытка сохранить лицо».
«Они хотели бы с помощью полученного текста замедлить окончание расследования конгресса США, которое уже не будет никакого отношения иметь к Мюллеру. Демократы будут поднимать эту тему ещё долго, заявлять, что республиканцы не хотят настоящего расследования для того, чтобы плавно перейти к избирательной кампании», — пояснил политолог.
Поддержка справа
Стоит отметить, что на публикации всех материалов настаивают и члены Республиканской партии — по их мнению, это послужит дополнительным доказательством отсутствия какого-либо сговора между Дональдом Трампом и Кремлём и подорвёт доверие избирателей к демократам, которые всё это время настаивали на существовании «связей» с Москвой.
«Я хочу увидеть всё. Думаю, нам следует изучить доклад целиком», — заявил сенатор от штата Техас Тед Круз.
- Штаб-квартира ФБР
- Reuters
- © Jim Bourg
Дональд Трамп, по словам однопартийцев, также не против обнародования полных итогов расследования.
«Президент сказал: «Публикуйте». Как раз это и произойдёт», — заявил сенатор Линдси Грэм, председатель юридического комитета сената.
Кроме полного текста доклада Мюллера, президент обещал предать огласке ордера на проведение расследования в отношении него, выписанные в рамках Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act или FISA) и относящиеся к делу материалы ФБР. В недавнем интервью каналу Fox News Трамп заявил, что это поможет ему выяснить, кто начал распространять теорию о его сговоре с Кремлём.
Часть документов FISA, которые были опубликованы в отредактированной версии в конце 2018 года, выявила, что ФБР в своём расследовании полагалось на так называемое досье Стила — материалы, переданные Минюсту экс-сотрудником MI6 Кристофером Стилом, который работал на фирму Fusion GPS, связанную с Хиллари Клинтон.
Это досье содержало массу неподтверждённых обвинений в адрес Трампа — например, что Кремль якобы располагает компрометирующими видеоматериалами сексуального характера с участием Трампа, при помощи которых его шантажируют российские спецслужбы.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, экс-директора Нацразведки Джеймса Клеппера и отставного главу ФБР Джеймса Коми в том, что они использовали заведомо ложное досье, чтобы сместить Трампа с поста президента.
«Главы спецслужб администрации Обамы — Бреннан, Клеппер, Коми, они злились, что у них есть это русское досье, но никто не верил в то, что оно настоящее… они ничего не могли с ним сделать. Так что они решили прикрепить его к докладу разведки и официально передали Бараку Обаме», — заявил Пол в интервью Fox News.
По словам Дмитрия Дробницкого, Демпартия США нанесла ущерб своей репутации, так активно продвигая в СМИ историю о связях Дональда Трампа с Россией.
«Перед демократами стоит дилемма. Они серьёзно подорвали свой авторитет, потому что каждый день врали американцам, что они найдут изобличающие показания на Трампа. Расследование ФБР длилось 11 месяцев и ещё 22 месяца продолжалось расследование Мюллера, но никаких доказательств не нашли. Американские аналитики поговаривают, что они уже подарили Трампу переизбрание в 2020 году», — пояснил эксперт.
Завершение расследования Мюллера — это «подарок для президента Трампа», добавил Дмитрий Дробницкий.
«Скорее всего, теперь Трамп будет говорить, что демократы — партия лгунов, которые пытались сместить законного президента под надуманным предлогом», — заключил эксперт.
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