«Подарок для Трампа»: почему истеблишмент США добивается публикации доклада Мюллера

Россия хотела бы ознакомиться с полной версией доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «связях» Дональда Трампа с Кремлём, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На публикации полной версии документа настаивают и главные политические силы США — демократы и республиканцы. Первые надеются, что в докладе обнаружатся детали, которые позволят продолжить раскручивать версию о якобы происходившем вмешательстве. Вторые — что это укрепит авторитет Трампа и его партии. По мнению политологов, оппоненты американского лидера продолжат спекулировать на теме воздействия на выборы, чтобы сохранить лицо. Однако, как отмечают аналитики, публикация доклада будет на руку республиканцам, так как действительно усилит их позиции в преддверии новой избирательной кампании.

Российская сторона хотела бы увидеть полный текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы весь доклад почитать. Пусть опубликуют весь. По крайней мере, мы хотя бы узнаем, на чём он основан», — отметила Мария Захарова.

Ранее она заявила, что публикация доклада не повлияла на подход Москвы к выстраиванию диалога с Вашингтоном.

«Доклад Мюллера никаким образом не повлиял на открытость российской позиции в отношении развития двусторонних отношений», — цитирует дипломата ТАСС.

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Захарова добавила, что Россия изначально считала абсурдной концепцию подозрения в сговоре с избирательным штабом Трампа. По мнению российского МИД, эта история была выдумана американской стороной для дальнейшего использования во внутриполитической борьбе в Соединённых Штатах.

Напомним, что генеральный прокурор Уильям Барр 24 марта направил в конгресс доклад, посвящённый итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

В нём отмечалось, что комиссия Мюллера не нашла доказательств или признаков сговора предвыборного штаба Трампа с Россией. Также отмечалось, что она не вынесла решение по вопросу препятствования правосудию, в котором подозревался глава Белого дома. Генпрокурор Барр также сообщил, что никаких дальнейших обвинений в рамках этого расследования выдвинуто не будет.

Вмешательство без сговора

Как предположил в беседе с RT политолог Владимир Брутер, американский истеблишмент не оставит тему вмешательства России в выборы и после завершения расследования Мюллера.

«В США понятие вмешательства не содержится в своде законов, не формализовано. Это значит, что трактовать как вмешательство можно практически любые действия. Всё, что касается России, — вмешательство... Доклад вряд ли будет обнародован полностью, но это ничего не решает. Американцы пользуются информацией так, как им удобно», — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог Дмитрий Дробницкий считает, что Демократическая партия не откажется от такого удобного предлога критиковать Трампа и будет продвигать его и дальше.

«Противники нынешнего президента США придумали пропагандистское клише, пытались навязать американцам мысль о том, что члены предвыборного штаба Трампа взаимодействовали с Россией. В любом случае, в докладе сохранится тезис о том, что Россия вмешалась в выборы, потому что были выдвинуты подобные обвинения», — пояснил Дробницкий в беседе с RT.

Карты на стол

Представители Демпартии выразили недовольство заключением Барра и вместо итогового документа на четырёх страницах тоже потребовали опубликовать весь доклад комиссии Мюллера.

Так, председатель юридического комитета палаты представителей демократ Джерри Надлер проявил озабоченность в связи с тем, что генпрокурор не спешит публиковать полную версию доклада. В ответ Барр заявил, что документ, возможно, будет частично обнародован в апреле. Однако демократы требуют сделать все материалы расследования достоянием общественности немедленно.

Генеральный прокурор США Уильям Барр

Reuters

© Joshua Roberts

Так, лидер демократов в палате представителей, спикер Нэнси Пелоси заявила, что Барр и вовсе является лицом заинтересованным, а потому его заключению доверять нельзя.

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«Учитывая всем известную предвзятую позицию господина Барра по отношению к этому расследованию, он не является нейтральным наблюдателем и не может делать объективных заключений по поводу доклада», — приводит слова Пелоси газета The New York Times.

По мнению демократов, в ситуации с этим расследованием «дьявол кроется в деталях». В частности, такой точки зрения придерживается глава комитета по разведке конгрессмен Адам Шифф. Он считает, что обнародование полного текста доклада Мюллера «позволит понять, что спецпрокурор расследовал полностью, а что осталось без внимания».

Ранее Шифф и вовсе заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер «допустил ошибку», не настояв на личной встрече с Трампом в рамках расследования. Стоит отметить, что конгрессмен являлся одним из главных сторонников теории о связях Трампа с Кремлём и в своих многочисленных интервью даже прочил 45-му президенту США тюремное заключение.

Их позицию разделяет и кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Берни Сандерс.

«Мне не нужно краткое содержание доклада Мюллера. Мне нужен весь чёртов доклад», — написал Сандерс в своём Twitter.

I don’t want a summary of the Mueller report. I want the whole damn report. https://t.co/VU1oNfBMK0 — Bernie Sanders (@BernieSanders) 24 марта 2019 г.

По словам Владимира Брутера, руководство Демократической партии осознало, что версия о «сговоре» Трампа с Россией не получит подтверждения, уже через несколько месяцев после начала расследования. Нынешние требования опубликовать весь доклад — это «попытка сохранить лицо».

«Они хотели бы с помощью полученного текста замедлить окончание расследования конгресса США, которое уже не будет никакого отношения иметь к Мюллеру. Демократы будут поднимать эту тему ещё долго, заявлять, что республиканцы не хотят настоящего расследования для того, чтобы плавно перейти к избирательной кампании», — пояснил политолог.

Поддержка справа

Стоит отметить, что на публикации всех материалов настаивают и члены Республиканской партии — по их мнению, это послужит дополнительным доказательством отсутствия какого-либо сговора между Дональдом Трампом и Кремлём и подорвёт доверие избирателей к демократам, которые всё это время настаивали на существовании «связей» с Москвой.

«Я хочу увидеть всё. Думаю, нам следует изучить доклад целиком», — заявил сенатор от штата Техас Тед Круз.

Штаб-квартира ФБР

Reuters

© Jim Bourg

Дональд Трамп, по словам однопартийцев, также не против обнародования полных итогов расследования.

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«Президент сказал: «Публикуйте». Как раз это и произойдёт», — заявил сенатор Линдси Грэм, председатель юридического комитета сената.

Кроме полного текста доклада Мюллера, президент обещал предать огласке ордера на проведение расследования в отношении него, выписанные в рамках Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act или FISA) и относящиеся к делу материалы ФБР. В недавнем интервью каналу Fox News Трамп заявил, что это поможет ему выяснить, кто начал распространять теорию о его сговоре с Кремлём.

Часть документов FISA, которые были опубликованы в отредактированной версии в конце 2018 года, выявила, что ФБР в своём расследовании полагалось на так называемое досье Стила — материалы, переданные Минюсту экс-сотрудником MI6 Кристофером Стилом, который работал на фирму Fusion GPS, связанную с Хиллари Клинтон.

Это досье содержало массу неподтверждённых обвинений в адрес Трампа — например, что Кремль якобы располагает компрометирующими видеоматериалами сексуального характера с участием Трампа, при помощи которых его шантажируют российские спецслужбы.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, экс-директора Нацразведки Джеймса Клеппера и отставного главу ФБР Джеймса Коми в том, что они использовали заведомо ложное досье, чтобы сместить Трампа с поста президента.

«Главы спецслужб администрации Обамы — Бреннан, Клеппер, Коми, они злились, что у них есть это русское досье, но никто не верил в то, что оно настоящее… они ничего не могли с ним сделать. Так что они решили прикрепить его к докладу разведки и официально передали Бараку Обаме», — заявил Пол в интервью Fox News.

По словам Дмитрия Дробницкого, Демпартия США нанесла ущерб своей репутации, так активно продвигая в СМИ историю о связях Дональда Трампа с Россией.

«Перед демократами стоит дилемма. Они серьёзно подорвали свой авторитет, потому что каждый день врали американцам, что они найдут изобличающие показания на Трампа. Расследование ФБР длилось 11 месяцев и ещё 22 месяца продолжалось расследование Мюллера, но никаких доказательств не нашли. Американские аналитики поговаривают, что они уже подарили Трампу переизбрание в 2020 году», — пояснил эксперт.

Завершение расследования Мюллера — это «подарок для президента Трампа», добавил Дмитрий Дробницкий.

«Скорее всего, теперь Трамп будет говорить, что демократы — партия лгунов, которые пытались сместить законного президента под надуманным предлогом», — заключил эксперт.