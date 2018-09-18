Карты на стол: зачем Трамп потребовал рассекретить документы по расследованию «российского вмешательства» в выборы

Минюст США и ФБР обязаны рассекретить документы, связанные с расследованием дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, заявили в Белом доме. Соответствующий приказ подписал Дональд Трамп. Новые материалы должны убедить общественность в том, что расследование в отношении американского лидера было инициировано по политическим мотивам. Кроме документов, Трамп требует предать огласке содержание переписки экс-главы ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, а также бывших агентов Питера Стржока и Лизы Пейдж. Эксперты считают, что президент США готов нанести решительный удар по расследованию перед тем, как начать кампанию по своему переизбранию в 2020 году.

Дональд Трамп поручил Офису директора Нацразведки США и Минюсту, включая ФБР, рассекретить и опубликовать документы, касающиеся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года и связях избирательной кампании Трампа с Кремлём. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«…немедленно рассекретить следующие материалы: (1) страницы 10—12 и 17—34 заявки по закону FISA от июня 2017 года касательно Картера Пейджа; (2) все доклады ФБР по интервью с Брюсом Ором, касающиеся расследования российского дела; и (3) все доклады ФБР по интервью, касающимся заявки FISA по Картеру Пейджу», — говорится в заявлении Сандерс, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Картер Пейдж был советником Трампа по внешней политике в ходе избирательной кампании. По версии ФБР, в 2016 году он «был объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей». Брюс Ор в то время занимал пост второго заместителя главы Минюста США и осуществлял связь между ФБР и фирмой Fusion GPS, в которой было составлено досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией. Составлением документа занимался бывший британский разведчик Кристофер Стил, в тексте содержалось масса неподтверждённых обвинений в адрес Трампа. Документ был опубликован в январе 2017 года на сайте Buzzfeed.

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Кроме того, Белый дом распорядился также обнародовать переписку (текстовые сообщения) экс-главы ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, а также бывших агентов Питера Стржока и Лизы Пейдж.

Минюст в ответ на заявление Белого дома при этом сообщил, что документы будут опубликованы не сразу же после поступления приказа от Трампа.

«Когда президент даёт такой приказ, он приводит в действие процедуру рассекречивания, которой занимаются разные агентства и отделы внутри разведывательного сообщества и к которой привлекается советник Белого дома. Делается это, чтобы обеспечить безопасность национальных интересов Америки. Минюст и ФБР уже работают вместе с директором нацразведки, чтобы выполнить этот приказ», — приводит слова представителя ведомства газета The Washington Times.

С прицелом на второй срок

Трамп хотел бы всё это прекратить, ведь за то достаточно длительное время пока работает эта комиссия, никаких фактов так и не появилось, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, политолог Юрий Рогулёв

«Инициатива Трампасвязана ещё с тем, что в американской прессе некоторые сведения ранее уже появлялись. Они касались того, кто работает у Мюллера. То есть, если сам Мюллер не вызывает резких протестов и отторжения, с его позицией и его взглядами, то у некоторых его следователей виден чёткий антитрамповский настрой, который мешает объективно признать: «было» или «не было». И все это приводит к тому, что эта комиссия что-то бесконечно ищет и по сути затягивает работу», — пояснил Рогулёв в разговоре с RT.

Экс-сотрудником MI6 Кристофер Стил (слева) подготовил для ФБР досье, в котором утверждал что Трамп был завербован Кремлём. Картер Пейдж (справа) был советником Трампа по внешней политике в ходе избирательной кампании. По версии ФБР, в 2016 году он «был объектом нацеленной вербовки со стороны РФ».

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Переписка агента ФБР Стржока и его коллеги и одновременно любовницы Лизы Пейдж уже появлялась в прессе и их уже увольняли из этой комиссии, напомнил политолог. Рогулёв отметил, что бывший прокурор Кен Старр, в своём время возглавлявший такую же комиссию по расследованию дела Билла Клинтона заявил, что у него есть вопросы к тем, кто проводит это расследование: среди следователей много людей с откровенно антипрезидентской позицией, поэтому они не могут быть объективны в этом расследовании.

По словам эксперта, Трампу требуется разрешить этот вопрос как можно скорее, ведь приближается официальная дата начала новой президентской кампании.

«Трамп имеет ввиду общее положение республиканцев и своё собственное, потому что по завершении осенней выборной кампании в конгресс, он начнёт свою президентскую избирательную кампанию. А комиссия Мюллера всё ещё работает. Начинать президентскую гонку в такой ситуации было бы опрометчиво», — отметил Рогулёв.

Пустые документы

Республиканцы утверждают, что обнародование этих документов докажет, что расследование было начато без какой-либо достоверной доказательной базы и было политически мотивированно с целью очернить репутацию Дональда Трампа. Демократы же утверждают, что документы FISA не являются важными, а требование их обнародовать называют попыткой прикрыть президента от расследования Мюллера.

Расследование Мюллера встало мёртвым грузом, и пора его похоронить, считает Тарл Варвик, популярный политический комментатор и политик-либертарианец из штата Вермонт.

«Мюллеру нужно просто закончить работу комиссии, потом что ей некуда дальше двигаться. Сейчас мы получили подтверждение того, о чём политологи и общественность начали догадываться ещё год назад, — расследование Мюллера было начато без наличия действительно каких-либо улик, которые бы могли быть веской причиной такого разбирательства», — заявил Варвик в ходе своей передачи.

По его словам, скандальное досье Стила никто в ФБР не проверял на подлинность из-за желания помешать Трампу исполнять свои обязанности на посту президента.

«Эта информация, досье Стила, была поставлена британской разведкой в ЦРУ. Оттуда это нелегитимное досье без дополнительных проверок было передано в ФБР. Из-за партийной приверженности демократам таких личностей, как Стржок и Лиза Пейдж, эту информацию никто не проверял на подлинность. Это вскрывает очень глубокую проблему внутри разведывательного сообщества. Оттуда это всё попало в суд FISA, где просто не глядя хлопнули печать и начали расследование», — считает Варвик.

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Ранее ФБР уже публиковало отчёт о своих контактах с автором «секретного досье на Трампа» — экс-сотрудником MI6 Кристофером Стилом. Тогда из 71 страницы документа 70 оказались практически пусты. ФБР выпустило документ после того, как общественная организация Judicial Watch подала соответствующий судебный иск против Министерства юстиции США, основываясь на требовании Закона о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA). Ранее ведомство проигнорировало запрос активистов на публикацию сведений о контактах Стила с сотрудниками федерального бюро.

В этом документе рассказывалось, что бывший британский разведчик Стил был «конфиденциальным источником» федерального бюро в течение 9 месяцев. В ходе 13 встреч с федеральными агентами на 11 из них он получал от ФБР деньги. Бюро отказалось от сотрудничества со Стилом в ноябре 2016 года.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что опубликование этих документов может стать весомым поводом для официального прекращения расследования по делу связей Трампа с Россией.