Адвокаты Трампа запросят у Мюллера документы по информатору ФБР
Об этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал Bloomberg.
По его словам, запрос на соответствующую информацию был сделан, однако ответа от команды спецпрокурора так и не последовало.
Кроме того, Джулиани запросил копию оригинальной документации, которая закрепляет все полномочия специального прокурора.
«Тот факт, что они не передали мне документацию лишь заставляет меня хотеть увидеть её ещё сильнее», — сказал юрист.
Ранее Джулиани заявил, что расследование Мюллера завершится до 1 сентября.
Также Трамп заявил, что экс-глава национальной разведки Джеймс Клэппер признал наличие слежки за предвыборной кампанией американского лидера.