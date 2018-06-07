Адвокаты Трампа запросят у Мюллера документы по информатору ФБР

Адвокаты президента США Дональда Трампа планируют запросить у спецпрокурора Роберта Мюллера документы, которые касаются информатора Федерального бюро расследований (ФБР), собиравшего данные о предвыборной кампании американского лидера.

Об этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал Bloomberg.

По его словам, запрос на соответствующую информацию был сделан, однако ответа от команды спецпрокурора так и не последовало.

Кроме того, Джулиани запросил копию оригинальной документации, которая закрепляет все полномочия специального прокурора.

«Тот факт, что они не передали мне документацию лишь заставляет меня хотеть увидеть её ещё сильнее», — сказал юрист.

Ранее Джулиани заявил, что расследование Мюллера завершится до 1 сентября.

Также Трамп заявил, что экс-глава национальной разведки Джеймс Клэппер признал наличие слежки за предвыборной кампанией американского лидера.