Адвокаты Трампа запросят у Мюллера документы по информатору ФБР

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Адвокаты президента США Дональда Трампа планируют запросить у спецпрокурора Роберта Мюллера документы, которые касаются информатора Федерального бюро расследований (ФБР), собиравшего данные о предвыборной кампании американского лидера.

Об этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал Bloomberg.

По его словам, запрос на соответствующую информацию был сделан, однако ответа от команды спецпрокурора так и не последовало.

Кроме того, Джулиани запросил копию оригинальной документации, которая закрепляет все полномочия специального прокурора.

«Тот факт, что они не передали мне документацию лишь заставляет меня хотеть увидеть её ещё сильнее», — сказал юрист.

Ранее Джулиани заявил, что расследование Мюллера завершится до 1 сентября.

Также Трамп заявил, что экс-глава национальной разведки Джеймс Клэппер признал наличие слежки за предвыборной кампанией американского лидера.

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