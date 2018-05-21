Адвокат Трампа заявил, что расследование Мюллера завершится до 1 сентября
По его словам, в случае продолжения расследования есть риск повлиять на результаты голосования в промежуточных выборах в ноябре.
Ранее в спецкомитете конгресса США по разведке предположили, что завершат расследование дела о «российском вмешательстве» в американские выборы в августе.
Политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал разногласия в Вашингтоне по поводу «вмешательства» Москвы в выборы.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.