Адвокат Трампа заявил, что расследование Мюллера завершится до 1 сентября

Спецпрокурор США Роберт Мюллер планирует завершить расследование «российского вмешательства» до 1 сентября текущего года, об этом пишет The New York Times со ссылкой на адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

По его словам, в случае продолжения расследования есть риск повлиять на результаты голосования в промежуточных выборах в ноябре.

Ранее в спецкомитете конгресса США по разведке предположили, что завершат расследование дела о «российском вмешательстве» в американские выборы в августе.

Политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал разногласия в Вашингтоне по поводу «вмешательства» Москвы в выборы.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.