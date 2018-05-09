Спецкомитет конгресса США завершит расследование дела о «российском вмешательстве» в августе

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Спецкомитет конгресса США по разведке собирается завершить расследование дела о «российском вмешательстве» в американские выборы в августе.

Об этом сообщает The Hill.

«В августе, скорее всего, нашему персоналу будет предоставлена возможность завершить расследование, и, пока нас не будет, сотрудники смогут интенсивно поработать, а мы не будем им мешать», — заявил председатель комитета, сенатор Ричард Берр, подразумевая уход членов обеих палат конгресса на летние каникулы.

Он также добавил, что у комитета все ещё есть свидетели, которых планируется опросить в рамках расследования.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не будет давать показания перед спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о «российском вмешательстве», потому что расследование стало «недобросовестным».

Политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал разногласия в Вашингтоне по поводу «вмешательства» Москвы в выборы.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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