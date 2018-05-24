Трамп заявил о шпионаже за его кампанией со стороны спецслужб

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Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава национальной разведки Джеймс Клэппер признал наличие слежки за предвыборной кампанией американского лидера.
Трамп заявил о шпионаже за его кампанией со стороны спецслужб
  • Reuters

«Клэппер признал, что за моей кампанией шпионили. Шпиону были заплачены огромные деньги, гораздо больше обычного. Всё начинает выглядеть как величайший политический скандал в истории США. «Спайгейт» — ужасная вещь!» — написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми «был плохим, коррумпированным лидером, который причинил спецслужбе немало боли».

Ранее Трамп заявил, что если появятся доказательства наличия в его предвыборной команде информатора ФБР, то это станет позором для всей страны.

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