Трамп заявил о шпионаже за его кампанией со стороны спецслужб

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава национальной разведки Джеймс Клэппер признал наличие слежки за предвыборной кампанией американского лидера.

«Клэппер признал, что за моей кампанией шпионили. Шпиону были заплачены огромные деньги, гораздо больше обычного. Всё начинает выглядеть как величайший политический скандал в истории США. «Спайгейт» — ужасная вещь!» — написал Трамп в Twitter.

Clapper has now admitted that there was Spying in my campaign. Large dollars were paid to the Spy, far beyond normal. Starting to look like one of the biggest political scandals in U.S. history. SPYGATE - a terrible thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 мая 2018 г.

Он также добавил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми «был плохим, коррумпированным лидером, который причинил спецслужбе немало боли».

Ранее Трамп заявил, что если появятся доказательства наличия в его предвыборной команде информатора ФБР, то это станет позором для всей страны.