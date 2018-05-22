Трамп заявил, что наличие шпиона в его предвыборной команде стало бы позором для США
- Reuters
Об этом сообщает Fox News.
«Как вы знаете, конгресс хочет изучить документы. Множество людей говорят, что в моей предвыборной команде был шпион. Если в моей команде действительно был шпион, то это является позором для этой страны», — сказал он.
.@POTUS: “If they had spies in my campaign that would be a disgrace to this country.” pic.twitter.com/PiltlruvvA— Fox News (@FoxNews) 22 мая 2018 г.
Ранее СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа.
Позднее американский лидер потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.