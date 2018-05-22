Трамп заявил, что наличие шпиона в его предвыборной команде стало бы позором для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если появятся доказательства того, что в его предвыборной команде был информатор ФБР, то это станет позором для всей страны.

Об этом сообщает Fox News.

«Как вы знаете, конгресс хочет изучить документы. Множество людей говорят, что в моей предвыборной команде был шпион. Если в моей команде действительно был шпион, то это является позором для этой страны», — сказал он.

.@POTUS: “If they had spies in my campaign that would be a disgrace to this country.” pic.twitter.com/PiltlruvvA — Fox News (@FoxNews) 22 мая 2018 г.

Ранее СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа.

Позднее американский лидер потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.