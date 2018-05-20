Трамп потребовал от Минюста разобраться, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию
- Reuters
- © Kevin Lamarque
При этом Трамп уточнил, что с официальным обращением он выступит в ближайшее время.
«Настоящим я требую — и официально сделаю это завтра, — чтобы Министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР/Минюста вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, а также были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны представителей администрации (экс-президента США Барака. — RT) Обамы!» — написал он в Twitter.
Ранее СМИ передавали, что бывший сотрудник ЦРУ Стефан Хэлпер был тайным информатором ФБР в ходе предвыборной кампании Трампа.