Трамп призвал дать ответы на вопросы о внедрении ФБР в его предвыборную кампанию

Американский президент Дональд Трамп призвал выяснить, вмешались ли Федеральное бюро расследований и минюст США в его президентскую кампанию, а также отметил, что обнародование документов комитета по расследованию «вмешательства» помогут найти ответы на соответствующие вопросы.

Об этом он написал в Twitter.

«Если ФБР или минюст внедрились в одну предвыборную кампанию, чтобы помочь другой кампании, то это действительно большое дело. Только публикация или рассмотрение документов, запрошенных спецкомитетом по разведке (а также сенатским юридическим комитетом) дадут окончательные ответы», — заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники ФБР задействовали тайного осведомителя в ходе расследования «связей с Россией» предвыборного штаба Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Также Трамп сравнил возможную слежку ФБР за его кампанией с Уотергейтским скандалом.