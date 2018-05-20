Трамп призвал дать ответы на вопросы о внедрении ФБР в его предвыборную кампанию

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Американский президент Дональд Трамп призвал выяснить, вмешались ли Федеральное бюро расследований и минюст США в его президентскую кампанию, а также отметил, что обнародование документов комитета по расследованию «вмешательства» помогут найти ответы на соответствующие вопросы.

Об этом он написал в Twitter.

«Если ФБР или минюст внедрились в одну предвыборную кампанию, чтобы помочь другой кампании, то это действительно большое дело. Только публикация или рассмотрение документов, запрошенных спецкомитетом по разведке (а также сенатским юридическим комитетом) дадут окончательные ответы», — заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники ФБР задействовали тайного осведомителя в ходе расследования «связей с Россией» предвыборного штаба Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Также Трамп сравнил возможную слежку ФБР за его кампанией с Уотергейтским скандалом.

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