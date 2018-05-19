СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа

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Сотрудники ФБР задействовали тайного осведомителя в ходе расследования «связей с Россией» предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, информатором был американский преподаватель вуза, который работает в Великобритании.

В частности, как отмечается, он поддерживал контакты с двумя лицами, которые являлись в то время советниками штаба Трампа, — Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

Сообщается, что издание не располагает информацией о том, как долго длилось сотрудничество осведомителя и получал ли он за свою работу вознаграждение.

Ранее Трамп сравнил возможную слежку ФБР за его кампанией с Уотергейтским скандалом.

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