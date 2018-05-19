СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа
По данным издания, информатором был американский преподаватель вуза, который работает в Великобритании.
В частности, как отмечается, он поддерживал контакты с двумя лицами, которые являлись в то время советниками штаба Трампа, — Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.
Сообщается, что издание не располагает информацией о том, как долго длилось сотрудничество осведомителя и получал ли он за свою работу вознаграждение.
Ранее Трамп сравнил возможную слежку ФБР за его кампанией с Уотергейтским скандалом.