СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа

Сотрудники ФБР задействовали тайного осведомителя в ходе расследования «связей с Россией» предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, информатором был американский преподаватель вуза, который работает в Великобритании.

В частности, как отмечается, он поддерживал контакты с двумя лицами, которые являлись в то время советниками штаба Трампа, — Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

Сообщается, что издание не располагает информацией о том, как долго длилось сотрудничество осведомителя и получал ли он за свою работу вознаграждение.

Ранее Трамп сравнил возможную слежку ФБР за его кампанией с Уотергейтским скандалом.