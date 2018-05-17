Трамп поздравил американцев с годовщиной «величайшей охоты на ведьм» в истории США

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Президент США Дональд Трамп поздравил жителей страны с годовщиной «величайшей охоты на ведьм в американской истории», имея в виду обвинения в его адрес в сговоре с российскими властями.
Трамп поздравил американцев с годовщиной «величайшей охоты на ведьм» в истории США
  • Reuters

«Поздравляю, Америка, вот и пошёл второй год крупнейшей охоты на ведьм в нашей истории... а ни сговора, ни препятствования правосудию так и не обнаружено. Единственный сговор — это тот, на который пошли демократы, не сумевшие победить на выборах, хотя они потратили гораздо больше денег!» — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что расследование «вмешательства России в выборы» не смогло понизить его рейтинг.

Также он отметил, что расследование о его предполагаемых связях с Россией является «охотой на ведьм и незаконным позором».

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