Трамп поздравил американцев с годовщиной «величайшей охоты на ведьм» в истории США

Президент США Дональд Трамп поздравил жителей страны с годовщиной «величайшей охоты на ведьм в американской истории», имея в виду обвинения в его адрес в сговоре с российскими властями.

Congratulations America, we are now into the second year of the greatest Witch Hunt in American History...and there is still No Collusion and No Obstruction. The only Collusion was that done by Democrats who were unable to win an Election despite the spending of far more money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2018 г.

«Поздравляю, Америка, вот и пошёл второй год крупнейшей охоты на ведьм в нашей истории... а ни сговора, ни препятствования правосудию так и не обнаружено. Единственный сговор — это тот, на который пошли демократы, не сумевшие победить на выборах, хотя они потратили гораздо больше денег!» — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что расследование «вмешательства России в выборы» не смогло понизить его рейтинг.

Также он отметил, что расследование о его предполагаемых связях с Россией является «охотой на ведьм и незаконным позором».