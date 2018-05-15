Трамп заявил, что «российское расследование» не повлияло на его рейтинг

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Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование «вмешательства России в выборы» не смогло понизить его рейтинг.
Трамп заявил, что «российское расследование» не повлияло на его рейтинг
  • Reuters

«Можете поверить, что со всеми этими придуманными публикациями без источников, которые я получаю от фейковых СМИ, вместе с российской охотой на ведьм на $10 млн (сговора нет) у меня лучшие цифры по опросам за год», — написал он в Twitter.

Трамп подчеркнул, что «СМИ могут быть коррумпированными, но народ понимает, в чём дело».

Как показал ранее совместный опрос Axios и SurveyMonkey, более половины американцев считают, что американские средства массовой информации уделяют слишком много внимания отношениям Трампа с Россией.

Также сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке завершит расследование «российского дела» к августу. 

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