СМИ назвали имя информатора ФБР в предвыборной кампании Трампа

Бывший сотрудник ЦРУ Стефан Халпер был тайным информатором ФБР в предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа, пишет издание The Intercept.

Отмечается, что ранее Халпер оказался замешан в «шпионском скандале» 1980 года, когда работники предвыборной кампании Рональда Рейгана были уличены в шпионаже в администрации президента Джимми Картера.

По данным издания, в настоящее время Халпер преподаёт в Кембриджском университете.

Ранее Дональд Трамп призвал выяснить, вмешались ли Федеральное бюро расследований и минюст США в его президентскую кампанию, а также отметил, что обнародование документов комитета по расследованию «вмешательства» помогут найти ответы на соответствующие вопросы.