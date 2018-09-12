Путеводный Старр: почему бывший спецпрокурор США осудил расследование связей Трампа с Россией

Юристы из команды спецпрокурора Мюллера могут быть пристрастны по отношению к президенту Трампу и поэтому захотят повлиять на ход расследования его связей с Россией. Об этом заявил Кеннет Старр, спецпрокурор по делу об импичменте Билла Клинтона. По его мнению, президент США обладает достаточными полномочиями, чтобы прекратить расследование и избежать политического скандала перед выборами в конгресс. Однако ситуация осложняется тем, что часть республиканцев поддерживают расследование против Трампа, у которого в Белом доме остаётся всё меньше доверенных лиц. По словам экспертов, это свидетельствует о системном политическом кризисе в Вашингтоне.

Бывший специальный прокурор Кен Старр — обвинитель по делу об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона — заявил, что не уверен в беспристрастности агентов, расследующих дело о возможных связях участников избирательной кампании Трампа с Россией. При этом он отметил, что в специальном прокуроре Мюллере, ведущем дело, он не сомневается.

«Я полон уверенности в отношении Боба Мюллера и придерживаюсь мнения, что он хороший и порядочный человек. Но я должен отметить, что, когда поднимаются вопросы о пристрастности, специальный прокурор должен на них отвечать. Меня беспокоят люди, которые его окружают», — заявил предшественник Мюллера в эфире телеканала Fox News.

Многие американские консервативные политологи и журналисты неоднократно отмечали, что агенты ФБР, работающие под началом Мюллера, настроены против Республиканской партии и Дональда Трампа лично, а значит, существует риск, что они будут влиять на ход следствия или манипулировать собранными материалами, чтобы получить устраивающий их результат.

Так, уже бывшие агенты ФБР Питер Стржок и Лиза Пейдж, работавшие в команде спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства», в конце прошлого года стали фигурантами скандала, после того как их личная переписка попала в американские СМИ. В их письмах и сообщениях за 2015—2016 годы содержатся оскорбительные высказывания в адрес Трампа, а также заявления о готовности помешать ему стать президентом США.

«Джентльменское соглашение»

Несмотря на уверенность в честности Мюллера, бывший спецпрокурор Старр напоминает, что президент Трамп может остановить расследование с помощью простого распоряжения, которое запретит Минюсту вызывать его для дачи показаний.

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«У президента есть полномочия, полный контроль над действиями исполнительной ветви власти. Так что, согласно Конституции, он может это сделать. Будет ли это разумным шагом? Нет», — приводит слова Старра издание The Hill.

Вариант с прекращением работы комиссии Мюллера по распоряжению Минюста может стать своеобразным джентльменским соглашением, которое позволит избежать глубокого политического кризиса, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Родштейн (заместитель генпрокурора США. — RT) может принять решение, что Трамп не должен давать показания, и на этом комиссия Мюллера завершит свою работу. Тогда приличия будут соблюдены, ничего страшного не произойдёт, а расследование будет свёрнуто. Это самый простой, джентльменский вариант решения вопроса, чтобы всё это не переросло в политический скандал накануне выборов», — полагает Васильев.

Трамп неоднократно называл расследование Мюллера «национальным позором», а самого спецпрокурора — дискредитированным из-за его связей с уволенным экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Агентов бюро, работающих на Мюллера, Трамп именовал «бандой озлобленных демократов».

Сделка с правосудием

Бывший руководитель избирательной кампании Трампа, лоббист Пол Манафорт, ведёт переговоры с офисом спецпрокурора Мюллера, чтобы пойти на сделку с правосудием. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на осведомлённые источники. Это уже второе сообщение подобного рода за прошедшую неделю — ранее агентство Bloomberg и газета The Washington Post (также со ссылкой на анонимные источники) сообщали, что Манафорт готов пойти на сделку перед вторым судебным процессом, на котором он проходит в качестве обвиняемого.

Cпецпрокурор Роберт Мюллер

Reuters

© Yuri Gripas

Cобеседники американских СМИ сообщили, что сделка с Манафортом, скорее всего, заключена не будет. Это означает, что команда Мюллера не считает, что он может предоставить какую-либо важную информацию о возможных связях Трампа с Россией в обмен на послабления со стороны суда.

Спецпрокурор Мюллер не проявил интереса и к делу россиянки Марии Бутиной, которую Минюст США обвиняет в том, что она якобы вела деятельность иностранного агента и стремилась повлиять на внутреннюю политику США. Несмотря на то, что ей в том числе вменяют попытки встретиться с Трампом, её дело в расследование Мюллера включено не было — им занимается офис окружного прокурора в Вашингтоне.

Анонимные интриганы

На беседы различных «информированных источников» из администрации президента с прессой президент США стал реагировать весьма болезненно, утверждает его сын Дональд Трамп — младший. По его словам, число советников, которым президент всё ещё доверяет, стремительно сокращается.

«В Белом доме есть люди, которым он доверяет, но дело в том, что их гораздо меньше, чем хотелось бы. Было бы проще работать и добиваться результатов, если бы можно было полностью доверять окружающим. Ситуация очень прискорбная», — рассказал Трамп-младший в эфире телеканала ABC.

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, который рассказал, что чиновники, не разделяющие взглядов Трампа, саботируют его решения.

Позднее американский лидер заявил, что газета из соображений национальной безопасности должна раскрыть личность автора материала. Кроме того, Трамп подчеркнул, что генпрокурору Сешнсу следует начать соответствующее расследование.

Трамп обладает полномочиями, чтобы прекратить расследование своих связей с Россией, утверждает бывший спецпрокурор Кеннет Старр

Reuters

© Leah Millis

Системный кризис

По словам Васильева, нежелание части республиканцев поддержать президента и закрыть комиссию Мюллера ставит под вопрос политическое будущее партии.

«Сейчас некоторые республиканцы говорят, что партия идёт к политическому самоубийству. Вместо того, чтобы давным-давно свернуть расследование Мюллера, «слоны» в сенате иногда шли даже впереди демократов в отстаивании того, что его комиссия должна продолжать работу», — пояснил Васильев.

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Насколько поможет республиканцам закрытие комиссии Мюллера перед промежуточными выборами в ноябре, сказать сложно, отметил эксперт.

«Это палка о двух концах. Однако понимание того, что приближаться с таким балластом к выборам нельзя, растёт. Мюллер в любой момент может выкинуть компромат на Трампа, который может сыграть такую же роль, как компромат против Клинтон накануне президентских выборов», — считает Владимир Васильев.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин напомнил, что даже если процедура импичмента и будет запущена, займёт она не менее полутора лет. Это означает, что Трамп просто может покинуть президентское кресло по истечении срока, до завершения импичмента.

«Если демократы выиграют и возьмут контроль над палатой представителей, они смогут инициировать этот процесс. Но дело в том, что его надо закончить, а для этого нужны голоса и в сенате. У Америки и так сейчас куча проблем, а импичмент погрузит страну в ещё более глубокий политический кризис. Само население США начнёт сомневаться в эффективности своих политических институтов», — отметил Блохин в разговоре с RT.

По словам специалиста, наличие таких внутриполитических процессов свидетельствует о системном кризисе американской сверхдержавы, а сам импичмент может подорвать лидирующие позиции США в мире.

«Часть истеблишмента, радикально настроенная по отношению к Трампу, не понимает этих последствий. Но остальных президент устраивает, и ему удалось даже укрепить свои позиции. Поэтому сейчас этот вопрос является важным только для имиджа Республиканской партии перед выборами», — заключил Константин Блохин.