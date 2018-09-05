«Белый дом — худшее место работы»: сможет ли автор Уортергейта сломать политическую карьеру Трампа

В США выходит в свет новая книга известного американского журналиста, автора Уотергейтского расследования Роберта Вудворда под названием «Страх. Трамп в Белом доме». В её основу легли рассказы анонимных источников в Белом доме, описывающих удручающую картину хаоса в высших эшелонах американской власти. Действующий президент Соединённых Штатов изображён в ней сумасбродным и некомпетентным руководителем. Однако книге явно не хватает фактов, которые позволили бы ей произвести сенсационный эффект, считают эксперты. Как очередная порция слухов и обвинений отразится на позициях Трампа перед выборами в конгресс, разбирался RT.

В США выходит новая книга известного журналиста Роберта Вудворда, посвящённая президенту Дональду Трампу и его команде. В её основе лежат многочисленные интервью с высокопоставленными чиновниками и представителями президентской администрации. При этом с самим Трампом журналисту удалось побеседовать по телефону только после того, как книга, получившая название «Страх. Трамп в Белом доме», была готова к печати.

Значительная часть свидетельств, которые изложены на 448 страницах, носит анонимный характер — журналист пообещал своим источникам, что не станет раскрывать их имена.

«Страх. Трамп в Белом доме» поступает в продажу 11 сентября. За неделю до этого газета The Washington Post опубликовала анонс с кратким пересказом.

Роберт Вудворд — один из известнейших американских журналистов. В 1972 году Вудворд только приступил к работе в The Washington Post — вместе с коллегой Карлом Бернстайном он опубликовал расследование, вошедшее в историю как Уотергейтский скандал. Со ссылкой на источники журналисты сообщили, что к установке прослушивающей аппаратуры в штабе кандидатов от Демпартии могли быть причастны республиканцы. В результате поднявшейся общественной шумихи победивший на выборах республиканец Ричард Никсон был вынужден досрочно покинуть свой пост в 1974 году.

Уотергейтский скандал

Gettyimages.ru

© Bettmann

За свою карьеру Вудворд стал автором или соавтором более десяти книг, ставших бестселлерами. В них журналист, пользуясь источниками, приоткрывает для рядовых читателей внутреннюю кухню американской политики.

Особый интерес Вудворда был прикован к Джорджу Бушу — младшему: журналист записал с ним шесть интервью общей продолжительностью около 11 часов и выпустил о его президентстве четыре книги.

Следует отметить, что в своих книгах Вудворд и ранее уделял немалое внимание негативным характеристикам того или иного политика. Однако «Страх. Трамп в Белом доме» представляет собой концентрацию нелестных оценок в адрес действующего президента США — если верить анонсу The Washington Post.

«Он слетел с катушек»

Часть книги посвящена пересказу грубых реплик, которыми, по сведениям Вудворда, регулярно обмениваются Трамп и его окружение. Глава Белого дома даже не пытается выбирать выражения, отмечают источники журналиста.

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Например, Трамп якобы заявил экс-секретарю Белого дома Робу Портеру, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс — «предатель», потому что отказался контролировать расследование о «российском вмешательстве».

Пародируя акцент Сешнса, Трамп добавил: «Этот парень умственно отсталый. Тупой южанин. Он не справился бы даже с должностью окружного прокурора в сельской местности в Алабаме».

Впрочем, о конфликте Сешнса и Трампа было известно и ранее. Джефф Сешнс на протяжении двадцати лет переизбирался на пост младшего сенатора от штата Алабама, и в 2016 году он одним из первых поддержал кандидатуру Дональда Трампа. После победы республиканца на выборах, Сешнс получил пост генерального прокурора США. Именно вверенное ему ведомство должно было контролировать ход инициированного демократами расследования о «российском влиянии» на выборы в США и «связях» команды Трампа с Москвой. Однако уже в марте 2017 года Джефф Сешнс самоустранился от расследования — после того как его тоже заподозрили в контактах с российской стороной. Трамп открыто раскритиковал бывшего соратника за такое решение.

Впрочем, по версии Вудворда, к оскорблениям прибегает не только Трамп. Например, источники рассказали ему, что однажды в узком кругу глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли назвал президента идиотом.

«Он идиот. Убеждать его в чём-либо бесполезно. Он слетел с катушек. Мы как в дурдоме. Не знаю даже, почему мы вообще здесь находимся. Это худшее рабочее место в моей жизни», — приводит Роберт Вудворд слова, якобы сказанные Келли.

Джон Келли поспешил выступить с опровержением, заявив, что никогда не говорил ничего подобного в адрес главы государства.

«Это ещё одна жалкая попытка очернить людей, близких к президенту Трампу, и отвлечь внимание от многочисленных успехов администрации», — заявил глава аппарата Белого дома, комментируя анонс книги Вудворда.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Как пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, информация о конфликтах внутри президентской администрации явно не станет открытием для американской аудитории.

«О том, что Трамп — тяжёлый в общении человек, давно известно всем, кто когда-либо с ним сталкивался, — пояснил Брутер. — Если поставить подслушивающие устройства у Трампа (да и у любого человека) и потом выдавать записи в эфир, всегда можно нарезать много нехорошего. Другое дело, что подслушивающие устройства ставить просто не нужно».

Вудворд приводит также свидетельства некомпетентности Дональда Трампа в вопросах международной политики. Якобы команда национальной безопасности Трампа была потрясена, что глава государства не слишком знаком с положением дел в мире, а также тем, что Трамп «относится с презрением» к оценкам военных и спецслужб.

Роберт Вудворт

Reuters

© Gary Cameron

В своей книге Вудворд рассказывает, что президент поинтересовался у советников, для чего вообще США тратят ресурсы на сохранение своего военного присутствия в Южной Корее. Главе Пентагона Джону Мэттису пришлось пояснить, что эти усилия американской стороны направлены на то, чтобы предотвратить третью мировую войну.

Отметим, что, по версии Вудворда, Мэттис тоже нелестно высказывался о Трампе в приватных беседах, утверждая, что умственное развитие президента находится на уровне шестиклассника. Джеймсу Мэттису пришлось даже заблокировать идею Трампа об атаке на президента Сирии Башара Асада — главе Пентагона удалось отстоять менее радикальный вариант действий в САР.

«Что уж скрывать — о ликвидации Башара Асада в США думают очень давно. Какое-то спонтанное восклицание Трампа многого к этому не добавляет», — считает Владимир Брутер.

Российский след

Отдельное внимание в книге уделено расследованию, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер. Напомним, расследование посвящено приписываемому российским властям «вмешательству» в американские выборы, а также связям, которые якобы были у команды Дональда Трампа с Москвой. Как утверждает Роберт Вудворд, расследование оказывает на Белый дом и Трампа парализующее воздействие — к нему приковано всё внимание главы государства.

Также в книге изложен разговор, состоявшийся ранее между Трампом и его бывшим адвокатом Джоном Даудом. Сообщается, что в начале 2018 года Дауд устроил политику репетицию допроса о его предполагаемых связях с Москвой. Глава Белого дома не прошёл испытание, так как путался в объяснениях, заявив в конце, что вообще не хочет давать показаний по сфабрикованном делу. Адвокат посоветовал клиенту отказаться от дачи показаний спецпрокурору. Однако через несколько месяцев Трамп, озабоченный тем, как будет выглядеть его отказ, и уверенный в том, что справится с вопросами Мюллера, принял другое решение.

«Я буду замечательным свидетелем», — заявил, по словам Вудворда, Трамп Дауду.

«Свидетель из вас плохой, — ответил Дауд. — Господин президент, боюсь, я просто не в силах вам помочь».

Выборы в США

Reuters

Впрочем, в общих чертах об этом эпизоде СМИ узнали задолго до того, как Роберт Вудворд включил его в свою книгу. Сейчас адвокаты Трампа ведут переговоры с аппаратом Роберта Мюллера о возможности дачи показаний. Как накануне стало известно изданию The New York Times, спецпрокурор согласился принять показания Трампа в письменной форме.

Ничего сенсационного в информации такого рода нет, считают политологи. Как пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, юристы Трампа понимают, что какие бы показания ни дал их подзащитный, прокурор всегда сможет найти каких-то свидетелей, которые дадут опровергающие показания. Тогда Трампа можно будет привлечь ещё и за лжесвидетельство.

«И это очень токсичный момент. Для Трампа было бы правильно либо отказаться от показаний, либо дать их в письменном виде при помощи адвокатов», — пояснил эксперт.

Хотя каких-то сенсационных подробностей в книге Вудворда, судя по предварительным анонсам, нет, в целом автор рисует удручающую картину хаоса и уныния в Белом доме. Якобы подчинённым приходится саботировать распоряжения Трампа, чтобы сохранить стабильность с стране. Глава государства выставлен в книге в крайне неприглядном свете — как сумасбродный и неумный руководитель.

Дональд Трамп уже прокомментировал труд Роберта Вудворда. Как отметил в Twitter глава государства, приведённые в книге цитаты сфабрикованы.

«Точно так же, как и другие истории и цитаты. Вудворд работает на демократов? Заметили, как выбрано время?» — написал Трамп.

«Крайне либеральный автор»

Эксперты тоже обращают внимание на то, что книга «Страх. Трамп в Белом доме» вышла в свет перед промежуточными выборами в конгресс — это может быть частью предвыборной кампании.

«Конечно, книга выходит именно в канун промежуточных выборов в США не случайно — заказчики рассчитывают на большой опыт Вудворда в этих вопросах. Это часть усилий, направленных на то, чтобы республиканцы проиграли выборы, а Трамп стал «хромой уткой», — пояснил Брутер.

Однако никаких фактов, компрометирующих Трампа, даже такой профессионал, как Вудворд, собрать не смог, так что книга вряд ли сможет произвести впечатление на электорат Республиканской партии — в ней собраны только слухи и намёки, констатировал Брутер.

«Истории, подобные публикации этой книги, способны оказать влияние примерно на 1—2% избирателей, не более того. Хотя с момента президентских выборов Трамп потерял часть своего электората, ему удалось сплотить своих сторонников», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков.

Следует отметить, что книга «Страх. Трамп в Белом доме» Роберта Вудворда не первое произведение такого рода. Чуть более двух недель назад в продаже появились воспоминания экс-сотрудницы Белого дома Омаросы Манигол-Ньюман под названием «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», где она, в частности, рассказывает, что Трамп однажды уничтожил какой-то секретный документ, проглотив его.

Ранее о своих впечатлениях о Дональде Трампе в мемуарах рассказал экс-директор ФБР Джеймс Коми, а журналист Майкл Вульф написал про главу Белого дома книгу «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Она стала бестселлером, правда, впоследствии выяснилось, что автор выдумал интервью с главным героем.

Как пояснил Цветков, Вудворд на голову выше и авторитетнее, чем все, кто писал книги о Трампе до него. Это не просто одна из многочисленных книг — это достаточно серьёзное событие.

«Но при всей своей авторитетности Роберт Вудворд известен как крайне либеральный автор, как идейный вождь определённой части либеральной общественности. Поэтому, какие бы он ни приводил факты, как бы убедительно всё это ни звучало, всё равно данная публикация будет восприниматься исключительно как политический жест. Тем более что в СМИ за последнее время было выплеснуто такое количество публикаций, направленных на дискредитацию Трампа, что книга Вудворда на этом фоне вряд ли произведёт большой эффект. Каких-то политических последствий ожидать не приходится», — подвёл итог Цветков.