Планы на выходные: почему в США раскритиковали поведение Трампа во время траурных церемоний в честь Маккейна

Дональд Трамп подвергся критике в США из-за того, что поехал играть в гольф во время траурных мероприятий в честь сенатора Джона Маккейна. Прощание с республиканцем прошло 1 сентября в Вашингтоне, а похороны состоятся 2 сентября. Оба этих дня американский президент проводит в гольф-клубе в штате Вирджиния. CNN, The New York Times и The Washington Times осудили поведение Трампа, несмотря на то что родственники политика ранее сами запретили главе Белого дома участвовать в поминальных мероприятиях. Эксперты отмечают, что американский истеблишмент объединился вокруг фигуры Маккейна в пику Трампу, а газеты и каналы являются инструментом внутриполитической борьбы.

© David Moir, Eric Thayer / Reuters

Президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны американских СМИ за то, что играл в гольф во время похорон сенатора Джона Маккейна, на которые он не был приглашён. В то время как в Национальном соборе Вашингтона проходила церемония прощания, американский лидер отправился в гольф-клуб в соседнем штате Вирджиния. Это вызвало волну негодования среди пользователей Twitter, а также многих американских изданий. «Вашингтон оплакивал Джона Маккейна. Президент Трамп играл в гольф», — материал с таким заголовком вышел в газете The New York Times. Газета The New York Times

© New York Times Журналисты обратили внимание и на то, что во время игры в гольф Трамп через Twitter поделился с общественностью своим мнением по поводу членства Канады в торговом партнёрстве NAFTA. «Нет никакой политической необходимости в том, чтобы включить Канаду в новый договор NAFTA. Если мы не добьёмся более справедливых условий для США после десятилетий надувательства, Канада отправится на выход. Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры, иначе я просто прекращу действие NAFTA, и мы всё равно останемся в лучшем положении», — написал Трамп. «Пока Вашингтон оплакивал Маккейна, Трамп жаловался в Twitter», — отреагировала на это газета The Washington Post. Газета The Washington Post

© The Washington Post «Дональд Трамп всё ещё не может проявить милость к Джону Маккейну», — под таким заголовком вышел обзорный материал на сайте телеканала CNN. Сайт телеканала CNN Выступившие с критикой Трампа газеты и каналы являются инструментом внутриполитической борьбы между различными течениями американского истеблишмента, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Эти СМИ являются инструментом бескомпромиссной внутриполитической борьбы в США. Ими владеет тот самый транснациональный бизнес, против которого выступает Трамп. С некоторыми из них он разругался задолго до того, как стал президентом. Он вскрыл проблемы американской политики, о которых раньше не говорили так открыто», — отмечает Блохин. Трампу не удастся добиться расположения крупных американских СМИ ещё и из-за атмосферы личной неприязни к президенту, которую они старательно культивируют, считает политолог Владимир Брутер. «Всё очень просто — они не любят Трампа, можно сказать даже, ненавидят», — подчеркнул он в разговоре с RT. Политические похороны Выступавшие во время похорон сенатора гости тоже обратили своё красноречие против неприглашённого на мероприятие президента. «Америку Джона Маккейна не надо было делать великой снова, потому что она была великой всегда», — так завершила свою речь дочь Маккейна Меган, перефразировав самый знаменитый лозунг Трампа. Трамп действительно неоднократно критиковал Маккейна, после того как в 2017 году решающий голос сенатора помешал Республиканской партии отменить реформу здравоохранения, принятую при Обаме. А когда президент США заявил, что не считает Маккейна героем Вьетнамской войны, на сторону сенатора встали даже его бывшие политические соперники из стана демократов. В итоге Маккейн, долгое время боровшийся с онкологическим заболеванием, ещё при жизни запретил Дональду Трампу присутствовать на своих похоронах. Родственники сенатора исполнили его волю, поэтому на траурных мероприятиях от лица президента присутствовали только дочь Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Мишель и Барак Обама, бывший вице-президент Эл Гор и бывший президент Джордж Буш — младший на похоронах сенатора Маккейна.

© SAUL LOEB / AFP После выступления Меган Маккейн с критикой действующего президента выступил и Барак Обама. «Наша политика, общественная жизнь, публичный дискурс могут показаться жалкими, мелочными и злыми из-за оскорблений, раздутых скандалов и поддельного возмущения», — приводит AP отрывок обращения Барака Обамы, в котором тот намекает на Трампа. «Крестоносец холодной войны» Слышать подобные слова в адрес Трампа от Барака Обамы довольно странно, отметил Владимир Брутер. Он напомнил, что одной из причин победы нью-йоркского миллиардера на выборах 2016 года стало именно бездействие Обамы по многим важным вопросам. «Удивительно, что Трампа обвиняют в мелочности. Человека, который отменил NAFTA, угрожает выйти из ВТО, ультимативно требует от союзников по НАТО 2% ВВП на оборону, пытается договориться с Северной Кореей, обвинять в том, что он измельчал, просто абсурдно. У него есть много дефектов и недостатков, но он не мелкая фигура. Он меняет мир. Обаме, который ничего не делал восемь лет, сравнивать себя с Трампом в этом качестве мне кажется смешным. Трамп пришёл к власти в значительной части именно из-за того, что американцы были расстроены бездействием неолиберальной политики Обамы», — считает Брутер. Также по теме Президент против ястреба: Трамп отказался от публикации заявления с признанием заслуг и героизма Маккейна Американский лидер Дональд Трамп предпочёл лаконично прокомментировать смерть сенатора Джона Маккейна в Twitter, хотя помощники... По словам политолога, объединение американского истеблишмента вокруг фигуры Маккейна показывает, что им нечем подкрепить свою политическую идеологию. «Когда человек делает вид, что защищает интересы своей страны таким нелепым образом, он приучает всех к мысли, что у этой страны нет нормальных представителей. Когда неоконсерваторы и неолибералы объединяются в защите такого человека, они показывают свою пустоту и отсутствие позитивных идей», — заключил Брутер. Константин Блохин в разговоре с RT пояснил, что личная неприязнь Трампа к сенатору-республиканцу объясняется тем, что Маккейн для 45-го президента символизировал американский парламент, который ставил ему препятствия на пути реализации политической программы. «Маккейн для Трампа символизировал собой конгресс США, который всячески связывал ему руки по всем вопросам. Маккейн был типичным крестоносцем времён холодной войны — его взгляды представляли собой точку зрения влиятельных неоконсерваторов. Ирония заключается в том, что на смену этому поколению ястребов приходит более молодое, энергичное и русофобское поколение. Впрочем, не только русофобское, но и агрессивно настроенное по отношению ко всему остальному миру», — подчеркнул Блохин.