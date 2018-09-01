Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, заявили в пресс-службе главы государства.
Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном
  • Reuters

«Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и сочувствие большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь», — сказал Порошенко после церемонии, которая прошла в Вашингтоне.

По словам президента, его визит на траурное мероприятие в США призван отдать дань уважения «большому другу Украины» и настоящему американцу. 

«Мы все запомнили его на Майдане во время Революции достоинства, когда при температуре -26 °C он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане, для того чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединённые Штаты Америки вместе с украинцами», — добавил он, назвав Маккейна настоящим героем Америки и Украины.

Ранее стало известно о планах Порошенко посетить церемонию прощания с политиком

Сенатор умер в возрасте 81 года от рака. Его похороны пройдут 2 сентября

В украинском МИД, комментируя смерть Маккейна, отметили, что жизнь сенатора может быть примером для всех. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить