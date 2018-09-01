Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном

Украинский лидер Пётр Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, заявили в пресс-службе главы государства.

«Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и сочувствие большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь», — сказал Порошенко после церемонии, которая прошла в Вашингтоне.

По словам президента, его визит на траурное мероприятие в США призван отдать дань уважения «большому другу Украины» и настоящему американцу.

«Мы все запомнили его на Майдане во время Революции достоинства, когда при температуре -26 °C он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане, для того чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединённые Штаты Америки вместе с украинцами», — добавил он, назвав Маккейна настоящим героем Америки и Украины.

Ранее стало известно о планах Порошенко посетить церемонию прощания с политиком.

Сенатор умер в возрасте 81 года от рака. Его похороны пройдут 2 сентября.

В украинском МИД, комментируя смерть Маккейна, отметили, что жизнь сенатора может быть примером для всех.