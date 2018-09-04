В Белом доме прокомментировали выход новой книги о Трампе

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».

Об этом сообщает ABC.

«Эта книга — не что иное, как сфабрикованные истории, рассказанные многими бывшими недовольными сотрудниками, которые сказали всякое, чтобы президент выглядел плохо», — отметила она.

NEW: Press secretary Sarah Sanders: "This book is nothing more than fabricated stories, many by former disgruntled employees, told to make the President look bad." https://t.co/H1DIB0RZb0pic.twitter.com/BwFnSCSHrY — ABC News (@ABC) 4 сентября 2018 г.

Ранее СМИ со ссылкой на выдержку из книги Вудворда сообщили, что президент США Дональд Трамп в апреле 2017 года предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада.

Кроме того, ранее экс-сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман написала книгу «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», которая появилась в продаже в США 14 августа, а до этого общественности были представлены мемуары экс-главы ФБР Джеймса Коми, во многом посвящённые Трампу, и произведение «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вольфа.