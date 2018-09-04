В Белом доме прокомментировали выход новой книги о Трампе

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».
В Белом доме прокомментировали выход новой книги о Трампе
  • Reuters
  • © Leah Millis

Об этом сообщает ABC. 

«Эта книга — не что иное, как сфабрикованные истории, рассказанные многими бывшими недовольными сотрудниками, которые сказали всякое, чтобы президент выглядел плохо», — отметила она.

Ранее СМИ со ссылкой на выдержку из книги Вудворда сообщили, что президент США Дональд Трамп в апреле 2017 года предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада.

Кроме того, ранее экс-сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман написала книгу «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», которая появилась в продаже в США 14 августа, а до этого общественности были представлены мемуары экс-главы ФБР Джеймса Коми, во многом посвящённые Трампу, и произведение «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вольфа.

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