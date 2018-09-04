СМИ: В прошлом году Трамп предложил Мэттису убить Асада

Президент США Дональд Трамп в апреле 2017 года предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на выдержку из книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», которая поступит в продажу в США 11 сентября.

По информации автора книги, данный эпизод имел место после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

«Давайте убьём его! Пойдём! Давайте... убьём всех их!» — сказал Трамп по телефону Мэттису, согласно данным Вудворда.

Как отмечается, глава Пентагона ответил президенту, что займётся этим вопросом, но, повесив трубку, сказал своему помощнику, что они ничего делать не будут.

«Мы будем действовать намного более взвешенным образом», — указал Мэттис.

Позднее в Вашингтоне было принято решение о нанесении ракетного удара по Сирии.

В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.