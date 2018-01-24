Продажи книги Вольфа о Трампе превысили 1,7 млн экземпляров за три недели

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Более 1,7 млн экземпляров книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вольфа продано за почти три недели продаж, передаёт Associated Press cо ссылкой на данные издательской компании Henry Holt and Co.

Сообщается, что продажи издания в твёрдом переплёте превышают 500 тыс. экземпляров, из них 300 тыс. продано на прошлой неделе. Книга также доступна в электронном и аудиоформате.

Как ожидается, книга, посвящённая избирательной кампании и деятельности президента США Дональда Трампа и его окружения, станет одним из бестселлеров среди документальной литературы за последние годы.

Ранее сообщалось, что книга Майкла Вольфа ляжет в основу нового телесериала.

Трамп заявил, что Вольф выдумал якобы взятое у него интервью.

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