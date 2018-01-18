Книгу о Трампе собираются превратить в телесериал

Книга журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», посвящённая избирательной кампании и деятельности президента США Дональда Трампа и его окружения, ляжет в основу нового телесериала.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Отмечается, что права на экранизацию купила компания Endeavor Content. При этом автор книги станет исполнительным продюсером сериала. Точная сумма сделки неизвестна, однако уточняется, что она исчисляется миллионами долларов. Ранее Трамп заявил, что Вулф выдумал интервью, которое он якобы у него взял для книги.