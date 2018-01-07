Трамп заявил, что написавший про него книгу журналист выдумал интервью с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вулф выдумал интервью, которое он якобы у него взял.

Об этом сообщает Fox News.

«Я слышал про этого мужчину, который не знает меня, мы незнакомы. Он не брал у меня интервью в течение трёх часов в Белом доме, такого не было. Это лишь в его воображении», — заявил он.

.@POTUS on Michael Wolff: "I never interviewed with him in the @WhiteHouse at all. He was never in the Oval Office. We didn't have an interview." pic.twitter.com/P3IXOTDSVH — Fox News (@FoxNews) 6 января 2018 г.

Ранее Трамп уже заявлял, что никогда не говорил с Вулфом — автором книги, которая «полна лжи, искажений и источников, которых не существует».