Трамп заявил, что написавший про него книгу журналист выдумал интервью с ним

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Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вулф выдумал интервью, которое он якобы у него взял.

Об этом сообщает Fox News.

«Я слышал про этого мужчину, который не знает меня, мы незнакомы. Он не брал у меня интервью в течение трёх часов в Белом доме, такого не было. Это лишь в его воображении», — заявил он.

Ранее Трамп уже заявлял, что никогда не говорил с Вулфом — автором книги, которая «полна лжи, искажений и источников, которых не существует».

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