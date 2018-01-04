Иванка Трамп намерена стать первой женщиной-президентом США

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка собирается стать первой женщиной-президентом США, если «в будущем появится возможность».

Об этом говорится в книге журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», выдержки из которой опубликовали в New York Magazine

Как указывается в приведённом отрывке книги, Иванка и её муж Джаред Кушнер решили стать частью президентской администрации, чтобы в будущем это помогло ей стать главой страны.

«Между собой они вдвоём договорились: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты», — цитирует издание отрывок книги.

Также указывается, что Кушнер и Иванка, являясь советниками Дональда Трампа, не выполняют каких-либо конкретных обязанностей. Как говорится в произведении журналиста, они «делают то, что сами захотят».

Ранее стало известно, что книга Вулффа выйдет в продажу 9 января, но опубликованные в СМИ отрывки из неё уже вызвали резкую критику со стороны Белого дома.

18 декабря 2017 года сообщалось, что Иванку и Кушнера обвинили в сокрытии доходов.