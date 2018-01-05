СМИ: Юристы Трампа пытаются не допустить появления в продаже книги о нём

Юристы президента США Дональда Трампа пытаются предотвратить появление в продаже книги журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», написанной по словам экс-советника американского лидера Стивена Бэннона.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что адвокат Трампа уже направил письма самому Вулфу, а также в издательство Henry Holt and Co. В них он призывает не публиковать и не распространять книгу, а также выдержки из неё.

Основанием данного требования является то, что действия издательства и писателя могут повлечь за собой выдвижение обвинений, в том числе в клевете.

Бэннона при этом юристы Трампа уже обвинили в нарушении прежних соглашений, подписанных им с семейной компанией Трампа Trump Organization.

«Вы нарушили соглашение, в том числе, обсуждая с автором Майклом Вулфом г-на Трампа, членов его семьи, раскрывая г-ну Вулфу конфиденциальную информацию, а также допуская пренебрежительные, и в ряде случаев откровенные клеветнические заявления», — говорится в письме.

Ранее СМИ опубликовали выдержки из данной книге, в которых говорилось, что дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка собирается стать первой женщиной — президентом США, если «в будущем появится возможность».