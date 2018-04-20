Трамп назвал третьесортной книгу экс-директора ФБР Коми
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«Жизнь генерала Майкла Флинна может быть полностью разрушена, в то время как жуликоватый Джеймс Коми может быть разоблачителем, лгать и зарабатывать много денег на третьесортной книге, которая никогда не должна была быть написана. Действительно ли жизнь в Америке должна быть такой? Я так не думаю!» — написал Трамп в своём Twitter.
Ранее Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми разоблачителем и лжецом. Он также уже ранее прокомментировал обнародованные мемуары Джеймса Коми.