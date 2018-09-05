СМИ: Мюллер согласился принять письменные показания Трампа

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер согласился принять ответы американского президента Дональда Трампа на вопросы о якобы вмешательстве России в выборы США в письменном виде.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, соответствующее письмо адвокаты Трампа получили от офиса Мюллера. 

Отмечается, что Трамп также ответит в письменном виде на вопросы о якобы сговоре с Россией.

По данным источников, при этом Мюллер не стал требовать от американского лидера показаний о том, пытался ли Трамп препятствовать расследованию дела о «вмешательстве России».

В статье отмечается, что если допрос состоится, то его «объём будет более ограниченным», чем считала защита Трампа.

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