СМИ: Мюллер согласился принять письменные показания Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер согласился принять ответы американского президента Дональда Трампа на вопросы о якобы вмешательстве России в выборы США в письменном виде.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, соответствующее письмо адвокаты Трампа получили от офиса Мюллера.

Отмечается, что Трамп также ответит в письменном виде на вопросы о якобы сговоре с Россией.

По данным источников, при этом Мюллер не стал требовать от американского лидера показаний о том, пытался ли Трамп препятствовать расследованию дела о «вмешательстве России».

В статье отмечается, что если допрос состоится, то его «объём будет более ограниченным», чем считала защита Трампа.

Ранее американский лидер сравнил расследование Мюллера с гонениями во времена маккартизма