СМИ: Мюллер согласился принять письменные показания Трампа
Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, соответствующее письмо адвокаты Трампа получили от офиса Мюллера.
Отмечается, что Трамп также ответит в письменном виде на вопросы о якобы сговоре с Россией.
По данным источников, при этом Мюллер не стал требовать от американского лидера показаний о том, пытался ли Трамп препятствовать расследованию дела о «вмешательстве России».
В статье отмечается, что если допрос состоится, то его «объём будет более ограниченным», чем считала защита Трампа.
Ранее американский лидер сравнил расследование Мюллера с гонениями во времена маккартизма